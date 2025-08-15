„Willkommen, kleine Prinzessin“: Sarah Engels feiert Familienzuwachs

Strahlende Augen, große Gefühle und mittendrin Sarah Engels (32), die vor Freude kaum stillhalten kann. Denn das frühere DSDS-Sternchen ist frisch gebackene Tante!

Am Dienstag, den 12. August 2025 erblickte die kleine Philine das Licht der Welt. Stolze Eltern sind Sarahs Bruder Gianluca und seine Frau Celine. Auf Instagram teilen die beiden das erste Foto ihres Mädchens: zu sehen sind ein winziges Ärmchen und dunkle, wuschelige Haare.

Sarah Engels im Tante-Glück

Die Gratulationen sprudeln nur so unter dem Post. Besonders der Name „Philine“ sorgt für Begeisterung bei den Fans. Natürlich meldet sich auch Tante Sarah zu Wort und richtet rührende Zeilen direkt an ihre Nichte. „Willkommen auf der Welt, kleine Prinzessin. Ich lieb dich jetzt schon unfassbar doll und bin stolz auf euch zwei“, schreibt sie, und meint damit auch ihre Schwägerin Celine und Bruderherz Gianluca.

Sarah weiß, wie sich Babyglück anfühlt. Sie selbst hat zwei Kinder: Alessio (10) aus der Ehe mit Ex Pietro Lombardi (33) und Nesthäkchen Solea (3) mit Ehemann Julian (32). Ob es bei den beiden bleibt? Noch Anfang des Jahres ließ Sarah ihre Fans in einer Instagram-Fragerunde aufhorchen: „Der Wunsch nach einem dritten Kind wurde in den letzten Monaten immer größer. Wer weiß, was das Leben noch bereithält.“

Gleichzeitig weiß sie, dass Babyglück keine Selbstverständlichkeit ist: „Auch wenn das oftmals ein Thema ist, über das viel zu wenig gesprochen wird. Es ist und bleibt ein Wunder.”

Jetzt aber steht erst mal ein anderes Wunder im Mittelpunkt: Philine. Die Sängerin ist hin und weg von ihrer Nichte und macht keinen Hehl daraus.