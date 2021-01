Samsung bringt brandneues Galaxy S21 auf den Markt – doch ein Detail stört die Fans gewaltig

Auf diesen Tag haben wohl viele Samsung-Fans gewartet. Der Elektro-Riese hat das neue Samsung Galaxy S21 vorgestellt. Doch ein Detail regt die Kunden mächtig auf.

„Das Jahr 2020 war ein Jahr der Veränderung. Homeoffice gehört in vielen Büros zur gelebten Realität. Mit dem Galaxy S21 5G und S21 Ultra 5G stellen wir Geräte für modernes Arbeiten vor. Mit der Enterprise Edition bieten wir Unternehmen eine Grundlage, Mobile-First-Ansätze umzusetzen“, sagt Sascha Lekic, Director IM B2B bei Samsung.

So sieht das neue Samsung Galaxy 21 aus. Foto: Samsung

Samsung: Stolzer Preis

Das neue Samsung-Gerät soll nicht nur privat, sondern auch im Home Office sehr nützlich sein. Erstmals gibt es bei der Ultra 5G-Version einen Stift dazu, mit dem Kunden digitale Notizen machen können.

----------

Das ist Samsung:

Die Samsung Group kommt aus Südkorea

Etwa 287.000 Mitarbeiter arbeiten bei Samsung (Stand 2019)

Samsung ist der weltweit größte DRAM-, NAND-Flashspeicher-, SSD-, Fernsehgeräte-, Kühlschrank-, Handy- und Smartphone-Hersteller

Lee Byung-chull gründete das Unternehmen 1938 in Seoul

Der Umsatz betrug 211,2 Milliarden Dollar im Jahr 2017

----------

Ganz ohne Kabel soll man das Smartphone mit dem Laptop oder mit einem Bildschirm verbinden können. Und genau dieses Stichwort regt viele Kunden auf. Denn Samsung verzichtet gänzlich auf Kabel. Auch auf das, um das Gerät aufzuladen.

+++ Saturn: Rückgabe verweigert! Der Grund ist nicht zu fassen – „Pech gehabt“ +++

Auf Twitter steht Samsung das Handy in einem kurzen Clip vor. Die Begeisterung hält sich in Grenzen. Ein Nutzer schreibt: „Ihr seid doch irre, diese Preise für ein Handy. Wer soll sich diesen Wahnsinn eigentlich noch leisten können? Also ich nicht. Und dann ist da nicht einmal ein Ladekabel bei?“

Hier weitere Kommentare:

„War mal wieder klar. Die Teile sind so teuer wie zwei Monatsmieten und dann ist da nicht mal ein Ladekabel bei? Wahnsinn.“

„Zukünftig ist Samsung raus, das verspreche ich euch.“

„Das S21 ist das erste Galaxy, dass ich mir nicht kaufe! Was soll der Mist, dass kein Kopfhörer und kein Netzteil mehr dabei sind. Da wird Samsung wohl eine Menge Kunden verlieren.“

„Schön, aber dieser Preis bei reduzierter Ausstattung? Never!“

+++ Nutella: Perverse Kombi? Ferrero sorgt mit dieser ungewöhnlichen Essgewohnheit für erstaunte Fans +++

Vor allem kritisieren die Kunden, dass Samsung sich vorher noch über Konkurrent Apple aufregte. Denn der Smartphone-Hersteller hatte als erstes damit angefangen, keine Ladekabel mehr beim iPhone 12 hinzuzupacken.

Halte fest, was dich bewegt. Das neue Galaxy S21 Ultra 5G stellt dein Leben in den Mittelpunkt, damit du keinen Moment mehr verpasst. — Samsung Deutschland (@SamsungDE) January 14, 2021

Grund: Umweltschutz. Denn viele Kunden sollen laut dem Unternehmen noch ein Kabel zu Hause haben und das einfach nutzen können.

----------

Top-News:

McDonalds: Frau will unbedingt einen Burger essen – dafür riskiert sie alles

Dschungelcamp: Schlimmer als im Dschungel? RTL sperrt Kandidaten HIER ein

Sparkasse: Tausende Menschen haben plötzlich weniger Geld auf dem Konto! – „So etwas darf nicht passieren!“

----------

Nun zieht Samsung mit – und das bei einem stolzen Preis. Das Galaxy S21 5G Enterprise Edition kostet 859 Euro, das Galaxy S21 Ultra 5G Enterprise Edition ganze 1.249 Euro. Ab Februar soll es im Handel erhältlich sein. (ldi)