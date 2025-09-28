Zirkus-Tragödie in Sachsen: Trapez-Artistin stürzt bei Auftritt in den Tod – Besucher müssen alles mit ansehen

Schreckliches Unglück im Zirkus in Bautzen (Sachsen): Am Samstagabend (27. September) verunglückte eine Artistin des „Circus Paul Busch“ tödlich. Während der Vorstellung stürzte sie vor den Augen von mehr als 80 Zuschauern aus rund fünf Metern Höhe. Familien mit Kindern erlebten das tragische Ereignis hautnah mit.

Tödliches Zirkus-Unglück in Sachsen

Die betroffene Artistin war während einer Nachmittagsvorstellung in Bautzen aus bisher unbekannter Ursache abgestürzt. Das Unglück ereignete sich laut „Bild.de“ gegen 17.45 Uhr.

Die Artistin schlug mitten in der Manege auf und erlag noch vor Ort ihren Verletzungen. Polizei und Rettungsdienst wurden sofort alarmiert. Viele geschockte Gäste verließen das Zelt noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte. Vor Ort kümmerten sich Seelsorger um traumatisierte Kinder und Erwachsene.

Polizei-Ermittlungen dauern an

Die genauen Hintergründe des Unfalls in Sachsen sind aktuell ungeklärt. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen, um den Hergang des Unglücks zu klären. Ein Polizeisprecher gab bekannt, dass für Zuschauer ein professionelles Betreuungsangebot bereitsteht. (mit dpa)