Räuber (18) erschießt Polizist im Saarland ++ Ermittler nennen blutige Details

Ein tödlicher Polizei-Einsatz erschüttert das Saarland: In Völklingen wurde ein Polizist von Schüssen tödlich getroffen (wie bereits berichtet). Der 34-Jährige starb an den Folgen massiven Blutverlusts, wie die Staatsanwaltschaft nun mitteilt.

Laut Staatsanwaltschaft zielte der 18-jährige Beschuldigte auf den Beamten, der zum Tatzeitpunkt bereits am Boden lag. Besonders schlimm: der Volljährige soll den Polizisten insgesamt sechs mal getroffen haben.

Tankstellenraub eskaliert in tödlicher Schießerei

Der Vorfall ereignete sich nach einem Tankstellenüberfall. Der Verdächtige war mit einem abgerundeten Besteckmesser bewaffnet. Drei Polizisten folgten ihm zu Fuß. Während der Festnahme entriss der Angreifer einem Polizisten die Dienstwaffe und schoss mehrfach. Ein Kommissaranwärter blieb dank Schutzweste unverletzt, der 34-jährige Polizist starb.

Durch die Schüsse alarmierter Verstärkungstrupps wurde der Beschuldigte gestoppt. Zwei Treffer verletzten ihn schwer. Nach Angaben der Behörden befindet sich der 18-Jährige in intensivmedizinischer Behandlung. Die Staatsanwaltschaft bestätigte zudem, dass sich der Verdächtige vor seiner Festnahme einen Schusswechsel mit herbeigeeilten Beamten lieferte.

Blutige Details erschüttern das Saarland

Die Obduktion des 34-jährigen Getöteten zeigt insgesamt sechs Schussverletzungen an Kopf und Rumpf. Der tödliche Blutverlust ließ dem Beamten keine Überlebenschance. Noch bleibt unklar, wie es zu dieser Eskalation kommen konnte. Die Ermittlungen dauern weiter an. (mit dpa)

