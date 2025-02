US-Amerikaner kauft Sushi bei Rewe – als er bezahlen soll, trifft ihn der Schlag

12 Urlaubsrezepte, die deinem Fernweh den Garaus machen

12 Rezepte für deinen Urlaub zu Hause | Einen Autotrip nach Frankreich oder Italien oder doch eher die ganz große Reise in ein weit entferntes Land wie Kanada oder Thailand? Welche Reiseziele hattest du in diesem Sommer?Viele von uns sind gezwungen, die Ferien 2020 zu Hause zu verbringen. Wenn du dieses Jahr nicht zu deinen Traumzielen reisen kannst, müssen diese eben zu dir kommen – und zwar in kulinarischer Form! Wir präsentieren dir heute 12 Rezepte, die Urlaub nicht nur auf den Teller bringen, sondern auch danach schmecken. 🏖🏝🍽*************************************************🥓🍹🍍 Unsere Kochbücher sind perfekt für den Sommer 🥓🍹🍍GRILLEN UND GENIESSEN: https://amzn.to/3bvtsaJHAUPTSACHE HERZHAFT: https://amzn.to/2HTuIt2*************************************************Möchtest du weitere Rezepte wie diese sehen? Dann abonniere unseren Kanal, um keine neuen Videos mehr zu verpassen: https://www.youtube.com/c/leckerschmecker?sub_confirmation=1Hier kommst du zu den Urlaubs-Rezepten: https://www.leckerschmecker.me/12-rezepte-fuer-urlaub-zu-hause/?&ref=ytAuf Pinterest merken: https://bit.ly/3e0zYGL*************************************************Hier findest du die Rezepte einzeln:1. Französisches Pain au chocolat: https://www.leckerschmecker.me/pain-au-chocolat/?&ref=yt2.-3. Italienische Pasta: https://www.leckerschmecker.me/vier-pasta-klassiker/?&ref=yt4. Indisches Naan mit mit Hähnchencurry und Reis: https://www.leckerschmecker.me/naan-haehnchencurry-reis/?&ref=yt5. Brasilianische Coxinha: https://www.leckerschmecker.me/coxinha/?&ref=yt6. Thailändisches Hähnchen vom Grill: https://www.leckerschmecker.me/thailaendisches-haehnchen/?&ref=yt7. Marokkanisches Schmorgericht: https://www.leckerschmecker.me/schmorgericht-marokko/?&ref=yt8.-10. Spanische Tapas: https://www.leckerschmecker.me/vier-tapas/?&ref=yt11. Mexikanische Enchiladas mit Hühnchen: https://www.leckerschmecker.me/feuriger-guss/?&ref=yt12. Japanisches Sushi: https://www.leckerschmecker.me/kalte-gaumenfreude/?&ref=ytSchönen Urlaub!*************************************************Suchst du nach einzigartigen Rezepten und innovativen Küchen-Hacks? Dann like, abonniere und folge Leckerschmecker auf diesen Kanälen:YouTube: https://www.youtube.com/c/leckerschmeckerFacebook: https://www.facebook.com/leckerschmecker.me/Pinterest: https://www.pinterest.de/leckerschmecker/Website: https://www.leckerschmecker.me