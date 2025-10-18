Ryanair zieht endgültig den Schlussstrich – Urlauber müssen sich umstellen

Ryanair führt ab dem 12. November ausschließlich digitale Bordkarten ein. Ursprünglich war die Umstellung für den 3. November geplant, wurde jedoch um eine Woche verschoben, um den geringeren Reisebetrieb nach den Herbstferien für eine reibungslosere Einführung zu nutzen.

Mit der Neuerung können Reisende beim Online-Check-in keine Papierbordkarten mehr ausdrucken. Stattdessen ist die Bordkarte nur noch über die „My-Ryanair“-App verfügbar. Laut Ryanair verwenden bereits heute rund 80 Prozent der über 200 Millionen jährlichen Passagiere digitale Bordkarten.

Ryanair schafft Papierbordkarten komplett ab

Ryanair integriert die digitale Bordkarte vollständig in ihre App. Neben der Bordkarte bietet die App auch weitere Funktionen wie die Möglichkeit, Speisen und Getränke an Bord über das Handy zu bestellen. Zudem erhalten Reisende Live-Infos zu Boarding und Gates sowie Benachrichtigungen bei Flugstörungen.

++ Nach Ryanair jetzt auch Lufthansa! Urlauber schauen genau hin ++

CMO Dara Brady betont die Vorteile der Umstellung: „Die Umstellung schafft ein schnelleres, intelligenteres und umweltfreundlicheres Reiseerlebnis.“ Der Verzicht auf Papier soll die Abläufe effizienter gestalten und umweltfreundlicher machen, sodass sich Ryanair besser an moderne Trends im Ticketing anpasst.

Probleme für ältere Reisegäste?

Die Umstellung bringt neue Anforderungen für Kunden, Reisebüros und Veranstalter. Reisende benötigen zwingend Smartphones und die Ryanair-App. Besonders ältere Passagiere oder Gruppenreisende könnten zusätzliche Betreuung benötigen. Außerdem bleibt die Frage offen, was bei Problemen mit einem Smartphone passieren könnte.

Weitere News:

Die Fluggesellschaft folgt damit dem Vorbild von Konzerten und Sportveranstaltungen, die seit Jahren auf digitale Tickets setzen. Dennoch bestehen Bedenken, dass eine rein digitale Lösung für einige Passagiere zu Fragen und Unsicherheiten führen könnte. Ryanair muss hier bewusst informieren, um Reiseunterbrechungen zu vermeiden.