Ryanair-Chef zieht Reißleine – neue Regel könnte Urlauber hart treffen

Manche Fluggäste können und wollen sich an Bord einfach nicht benehmen. Diese Erkenntnis ist auch dem Billigflieger Ryanair bereits gekommen, weshalb dieser jetzt eine neue Regel durchsetzen möchte.

Ryanair-Chef Michael O’Leary will den über die Stränge schlagenden Gästen den Hahn zudrehen – und das wortwörtlich. Sie sollen nur noch eine begrenzte Anzahl von Getränken mit ins Flugzeug auf dem Weg in den Urlaub nehmen dürfen.

Ryanair-Chef will Getränke-Limit

Die irische Billigfluglinie Ryanair ist im europäischen Luftraum sehr beliebt. Zwar suchen große Fluggäste verzweifelt genug Fußraum im Flugzeug, dafür sind die Tickets deutlich billiger als bei der Konkurrenz. Das dürfte auch der Grund sein, warum vor allem Party-Urlauber die Airline nutzen.

Doch hat Chef Michael O’Leary langsam die Nase voll von besoffenen Flugreisenden. Die haben sich nämlich offenbar nicht im Griff. Vor allem in diesem Sommer hätten Vorfälle von Gewalt zugenommen, beinahe wöchentlich käme es zu Übergriffen auf das Bordpersonal. Insbesondere bei Flügen Richtung Großbritannien, Ibiza oder andere als Party-Inseln bekannte griechische Orte fallen da ins Auge. Erst im Juli hatte ein Brite beim Flug nach Mallorca einen Flugbegleiter begrapscht.

Die einzige Maßnahme, die dem Unternehmer dahingehend einfällt: ein Getränke-Limit.

Ryanair: Bald nur noch 2 Getränke pro Person?

Vor Abflug sollten Reisende maximal noch zwei Drinks am Flughafen kaufen können, bevor sie ins Flugzeug steigen. So hätte es zumindest O’Leary gerne. Auch die Flugbegleiter-Gewerkschaft Ufo sieht eine Zunahme an Übergriffen, will von einem Getränke-Limit allerdings nichts wissen.

„In der Tat nehmen Vorfälle mit verhaltensauffälligen Fluggästen mit der steigenden Anzahl durchgeführter Flüge zu.“ Ein Limit für alkoholische Getränke sei aber unverhältnismäßig, so der Vorstandsvorsitzende Joachim Vázquez Bürger. „Wer verhindert, dass sich der wartende Fluggast im Duty-Free-Shop eine Flasche Whiskey kauft und sich vor Flugantritt ‚volllaufen‘ lässt?“ (mit dpa)