Ryanair macht wegen Ticketsteuer ernst – Flugverbindungen an 9 Airports gestrichen!

Das war’s! Ryanair hat genug. Schon seit Monaten geht der Airline die deutsche Luftverkehrssteuer gegen den Strich. In Kombination mit anderen Kosten stellt sie eine finanzielle Belastung für das Unternehmen dar.

Daher hat sich Ryanair jetzt entschieden, das Angebot ab Deutschland weiter zu kürzen. Über 20 Flugverbindungen von neun Flughäfen gehören nun der Vergangenheit an.

Ryanair streicht 24 Flugverbindungen

Erst sprach das Unternehmen von weniger Sitzplätzen im Winterflugplan, nun streicht es gleich 24 Flugverbindungen ganz. Diese Kürzungen treffen neun der hochpreisigen deutschen Flughäfen – wie die in Berlin, Hamburg und Memmingen – so „Focus online“. 800.000 Sitze weniger im Winter – das ist mal eine Ansage.

Die Airline bezeichnet dies als „direkte Folge des anhaltenden Unvermögens der Bundesregierung, die hohen Zugangskosten in Deutschland zu senken“. Damit meint sie insbesondere die Luftverkehrssteuer. „Die exorbitante Luftverkehrssteuer, in Kombination mit den stark gestiegenen Flugsicherungs-, Sicherheits- und Flughafengebühren, hat die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands im Vergleich zu anderen EU-Ländern erheblich geschwächt. Ohne ein sofortiges Eingreifen wird Deutschland bis zum Sommer 2026 weiter hinter anderen, wettbewerbsfähigeren europäischen Länder zurückfallen“

Ryanair fliegt weiter nicht nach Dortmund & Co.

Seit einigen Monaten hat sich Ryanair vom Flughafen Dortmund, Dresden und Leipzig zurückgezogen. Diesen Kurs wird die Airline auch beibehalten, wie sie am Mittwoch (15. Oktober) in Berlin mitteilt.

Die irische Fluggesellschaft beklagt sich längst nicht als einzige über die hohen Kosten im deutschen Luftverkehr. Sollte die Regierung allerdings eine Senkung der Luftverkehrssteuer in Betracht ziehen, hält Ryanair laut eigener Aussage eine Verdopplung des eigenen Passagieraufkommens für möglich – das wären dann 34 Millionen Reisende pro Jahr (mit dpa).