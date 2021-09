Ryanair: Über den Wolken macht Pärchen DAS – Passagiere sind entsetzt

Na, diesem Pärchen ist die dünne Luft beim Ryanair-Flug wohl schlecht bekommen...

Sex in der Luft ist für einige eine aufregende und prickelnde Fantasie. Einige belassen das aber nicht bei der Fantasie und setzen sie prompt in die Tat um. So auch zwei Turteltäubchen auf einem Ryanair-Flug am 14. September. Blöd nur für das Pärchen, dass ein Mitpassagier das Treiben heimlich filmt...

Ryanair: Über den Wolken hat Pärchen Oralsex – Passagiere sind entsetzt

Ein Mann hat sich mitten im Flugzeug oral von seiner Partnerin verwöhnen lassen. Mitpassagier Alan White aus Irland hat das muntere Treiben gefilmt, das Video dann auf Twitter gepostet. Laut der britischen „The Sun“ sind mitreisende Passagiere „schockiert“ gewesen.

Ist es das, wonach es aussieht? Sehr wahrscheinlich... Foto: Privat

Die Zeitung titelt: „Schockierender Moment! 'Ryanair'-Passagierin führt vor fassungslosen Reisenden Sex-Praktik an einem Mann durch“. Auch der „Daily Star“ geht in eine ähnliche Richtung.

--------------------

Das ist Ryanair:

eine irische Billigfluggesellschaft mit Sitz in Dublin

Gründung 1985, aktuell rund 17.000 Mitarbeiter weltweit (Stand 2019)

Umsatz 2019 beträgt 7,6 Milliarden Euro

mit 129 Millionen Passagieren ist sie die zweitgrößte Fluggesellschaft Europas nach der Lufthansa

--------------------

Ryanair-Crew kriegt nichts vom pikantem Liebesspiel mit

Vom Liebesspiel in der Luft scheint das Ryanair-Personal nichts mitbekommen zu haben. So scheint es zumindest auf dem Video auszusehen. Laut den Statuten der Fluggesellschaft hätte man eingreifen und die Sex-Handlung untersagen müssen. Ryanair selbst hat sich bislang noch nicht um pikanten Vorfall geäußert.

--------------------

Mehr News zu Ryanair und Co:

++ Lufthansa: Gute Neuigkeiten für Reisende – DAS ist jetzt endlich wieder möglich ++

++ Ryanair lockt Kunden mit Wahnsinns-Angebot – doch es dürfte nicht jedem gefallen ++

++ Lufthansa vor drastischer Entscheidung – dürfen SIE bald kein Flugzeug mehr betreten? ++

--------------------

Auf Twitter reagieren User aber amüsant. Hier einige Reaktionen:

„Wer wird bei Ryanair dafür gefeuert, dass er das zugelassen hat?“

„'Pornhub' präsentiert... eine Ryanair-Produktion!“

„Ist das das neue Ryanair-Entertainment-Konzept?“

„Wahrscheinlich hat Ryanair zu wenig Würstchen verteilt, sodass sie hungrig gewesen ist...“

Bei allem Humor und so verlockend der Gedanke auch sein mag: Sex und sexuelle Handlungen im Flugzeug sind strafbar, wenn sie vor anderen Fluggästen ausgeführt werden. Die Toilette ist dabei schon sicherer.

--------------------

Weitere Top-Themen:

++ „Bauer sucht Frau“: Antonia und Patrick lüften Geheimnis – jetzt kann's jeder sehen ++

++ Whatsapp will mit neuer Funktion Markt umkrempeln – DAS ist jetzt schon für einige Nutzer möglich ++

--------------------

Zumindest, wenn man unauffällig und ohne von der Bord-Crew gesehen zu werden zu zweit aufs Bord-WC „flüchten“ kann... (mg)