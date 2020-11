Ryanair mit besonderem Angebot zur Weihnachtszeit – doch es gibt einen Haken

Ryanair will mit einem Angebot zur Weihnachtszeit Kunden ködern. Dabei gibt es das zweite Flugticket for free. Doch die Sache hat einen Haken.

Die deutsche Airline Ryanair hat mit Corona zu kämpfen. Etliche Flüge wurden gestrichen, viel Geld wanderte in diesem Jahr nicht in die Kasse. Daher muss sich Ryanair einige Aktionen einfallen lassen, um doch noch ein paar Menschen zum Kauf von Flugtickets zu bewegen.

Ryanair: So kannst du sparen

Die neueste Aktion heißt „Buy One Get One Free". Wer zwei Tickets für einen Flug zwischen dem 1. Dezember 2020 und dem 27. März 2021 kauft, muss nur eines bezahlen. Das zweite Ticket ist gratis.

Das Schnäppchen von Ryanair hat einen Haken. Foto: imago images / Scanpix

Für Menschen, die trotz Corona über Weihnachten Verwandte besuchen wollen, eine super Sache. Die Kontaktbeschränkungen werden zwischen den Jahren auch in Deutschland gelockert. Maximal zehn Personen dürfen zusammenkommen. Kinder unter 14 Jahren sind davon ausgenommen.

Mit dem Ryanair-Angebot ist somit ein Flug nach Palma, London oder auch Thessaloniki möglich. Die Liste der Verbindungen ist lang. Mehr als 1.700 Strecken sind dabei.

---------------

Das ist Ryanair:

Eine irische Billigfluggesellschaft mit Sitz in Dublin

Gründung 1985, aktuell rund 17.000 Mitarbeiter weltweit (Stand 2019)

Umsatz 2019 beträgt 7,6 Milliarden Euro

mit 129 Millionen Passagieren ist sie die zweitgrößte Fluggesellschaft Europas nach der Lufthansa

---------------

+++ Kreuzfahrt: „Mein Schiff“ lässt keine Schweizer mehr an Bord – „Leider keine Mitreise“ +++

„Wir starten dieses ‘Buy One Get One Free’-Angebot mit einer Vielzahl verfügbarer Strecken und gerade rechtzeitig für die Reiseplanung zu Weihnachten. Kunden können dieses Top-Angebot zu den beliebtesten Urlaubs- und Städtereisezielen in ganz Europa buchen und ihre Familie oder enge Freunde in den wohlverdienten Herbst- oder Winterurlaub mitnehmen“, so Dara Brady, Marketing-Direktor von Ryanair.

----------

Mehr zu Ryanair:

Ryanair bietet spezielles Angebot für die Corona-Zeit – „Pläne können sich ändern“

Ryanair: Zwei Männer machen üble Beobachtung im Flieger – dann geht alles ganz schnell

Ryanair: Frau will nach Spanien fliegen – als sie landet, fällt sie aus allen Wolken! „Bin in den Nachrichten“

----------

Ryanair: Du musst schnell sein

Hier kommt der Haken: Die Buchung ist nur mit Freitagabend, bis Mitternacht, möglich. Ab Samstag, 0.01 Uhr gilt dann wieder der Normalpreis. Und das in Corona-Zeiten, wo man eigentlich überhaupt nichts planen kann. Ryanair-Kunden müssen sich jetzt schon festlegen, um zu sparen.

+++ Ski-Urlaub und Corona: Keine Winter-Reisen nach Österreich, Italien und Bayern? Merkel will Schließung der Gebiete in Europa +++

Wichtig: Mindestens zwei Personen müssen auf der Buchung stehen, damit du dir das kostenfreie Ticket sichern kannst. Wenn du online nach einer Ryanair-Verbindung suchst, muss diese mit „Buy One, Get One Free“ gekennzeichnet sein. (ldi)