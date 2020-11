Ryanair: Zwei Männer machen üble Beobachtung im Flieger – dann geht alles ganz schnell

In einem Flugzeug von Ryanair spielten sich am Montagabend schreckliche Szenen ab. Zwei Männer sind fassungslos: Sie filmen den Vorgang an Bord des Flugzeuges.

Die Situation in einem Ryanair Flugzeug ist fast zu einer Katastrophe geworden. Erst als die Polizei einschritt, wurde es ruhiger.

+++ Corona: Fliegen während der Pandemie – Studie enthüllt, wie hoch die Gefahr wirklich ist +++

Ryanair: Auseinandersetzung schockiert Fluggäste

Für viele ist das Fliegen an sich schon eine Herausforderung. Für die Passagiere eines Ryanair-Fluges wurde der Aufenthalt zum Horror. Am Montagabend ereigneten sich üble Szenen an Bord eines Flugzeuges zwischen Malaga und Manchester.

Einige Minuten vor der Landung in Großbritannien kam es zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen zwei Fluggästen. Das Video von Augenzeugen zeigt eine Frau und einen Mann, die mit ihren Fäusten aufeinander losgehen. Den Ryanair-Angestellten gelang es nicht, den Konflikt zu lösen. Daraufhin stürmten zwei weitere Passagiere zu dem Ort des Geschehens und versuchten ebenfalls zu intervenieren – vergeblich.

---------------

Das ist Ryanair:

eine irische Billigfluggesellschaft mit Sitz in Dublin

Gründung 1985, aktuell rund 17.000 Mitarbeiter weltweit (Stand 2019)

Umsatz 2019 beträgt 7,6 Milliarden Euro

mit 129 Millionen Passagieren ist sie die zweitgrößte Fluggesellschaft Europas nach der Lufthansa

---------------

Zeugen berichten, die Frau habe wie verrückt auf den Mann einschlagen wollen. Zum Schluss gab es ein Gedrängel, in dem mehrere Fäuste flogen. Als die Polizei in Manchester an Bord kam, wurden die Verantwortlichen und alle Zeugen befragt. Schließlich wurden die Beteiligten für weitere Ermittlungen zu dem Vorfall an Bord des Flugzeuges behalten.

--------------

weitere News:

Stornierte Pauschalreise muss schnell erstattet werden

Corona: In diese fernen Länder können Sie weiterhin reisen

Ostsseküste: Auf Usedom entsteht eine neue Seebrücke

--------------

Aus den Zeugenaussagen wird nicht ersichtlich, wie es zu der Auseinandersetzung kam, berichtet der „Mirror“. Ein Pressesprecher von Ryanair erklärte, dass es sich nun um einen Fall für die lokale Polizei in Manchester handle. Bis auf einen Schock blieben alle anderen Fluggäste unversehrt. (neb)