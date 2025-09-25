Nach Ryanair jetzt auch Lufthansa! Urlaubern dürfte angst und bange werden

Ryanair hat bereits zahlreiche Flugverbindungen von deutschen Flughäfen gestrichen, was für viele Passagiere eine spürbare Veränderung bedeutete (wir berichteten). Nun könnte auch die Lufthansa nachziehen.

Aufgrund steigender Standortkosten und Erhöhungen der Luftverkehrsteuer droht der deutsche Luftfahrtkonzern mit weiteren Streckenkürzungen. Besonders kleinere Flughäfen könnten davon betroffen sein, wie CEO Jens Ritter deutlich machte. „Wenn Verbindungen unrentabel werden, sind wir gezwungen, Strecken zu reduzieren und die Flugzeuge woanders einzusetzen“, erklärte er der „Berliner Morgenpost“.

Lufthansa plant Kürzungen an mehreren Flughäfen

Ritter nannte konkrete Flughäfen, die betroffen sein könnten. „Die Liste der Flughäfen, die wir aus betriebswirtschaftlicher Sicht in den Blick nehmen müssen, ist lang: Bremen, Dresden, Köln, Leipzig, Münster, Nürnberg, Stuttgart – um nur einige zu nennen“, sagte er. Die Lufthansa prüft also verschiedene Standorte, um Kosten zu senken.

+++Ryanair-Chef lässt Urlauber zittern – „Zusammenbruch des Luftverkehrs“+++

Der Lufthansa-Chef kritisierte auch die Bundesregierung. „Es ist sehr enttäuschend, dass die Bundesregierung im Haushaltsentwurf für 2026 keinerlei Entlastung für Flüge ab Deutschland plant“, sagte Ritter gegenüber der „Berliner Morgenpost„. Im Koalitionsvertrag hatten Union und SPD ursprünglich zugesagt, die Abgabenlast für die Luftfahrtbranche zu senken und Steuererhöhungen rückgängig zu machen.

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Lufthansa plant Kürzungen an mehreren Flughäfen

Tatsächlich hatte die Bundesregierung im Mai 2024 die Luftverkehrsteuer erheblich erhöht. Für Kurzstrecken-Tickets stieg die Steuer von 12,48 auf 15,53 Euro. Mittelstrecken wurden von 31,61 auf 39,34 Euro und Langstrecken von 56,91 auf 70,83 Euro verteuert. Diese Belastungen machen vielen Lufthansa-Strecken zu schaffen.

Mehr Themen für dich:

Zusammengefasst sieht die Lufthansa in den aktuellen Entwicklungen ernste Herausforderungen. Die Kombination aus höheren Steuern und gestiegenen Standortkosten könnte zu einer Einschränkung des Flugangebots führen. Besonders kleinere Flughäfen wie Bremen oder Nürnberg stehen auf dem Prüfstand, da sie laut Lufthansa wirtschaftlich schwieriger zu betreiben sind.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.