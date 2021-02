Da ist Ryanair wohl zu früh abgehoben...

Das Coronavirus wütet noch immer in der Welt, laut der renommierten Johns-Hopkins-Universität (USA) sind mehr als 2,2 Millionen Menschen weltweit an oder mit Covid-19 gestorben. Die Weltwirtschaft leidet noch immer an den Folgen der unterschiedlich starken Lockdowns auf der Welt. Besonders der Flug- und Reiseverkehr hat mächtig an diversen Reisewarnungen und -verboten zu knabbern. Auch die irische Fluglinie Ryanair, die oft für Städtetrips gebucht werden, leidet.

Umso größer ist das Interesse von Ryanair, dass sich möglichst viele Menschen impfen lassen, damit Flugreisen wieder angstfrei angetreten werden können. Doch mit DIESEM Werbespot hat sich Ryanair überhaupt keinen Gefallen getan – und wird sogar zur Rechenschaft gezogen!

Ryanair: Impf-Werbespot geht nach hinten los – „Unverantwortlich“

Ryanair muss einen umstrittenen TV-Werbespot mit dem Slogan „Impfen und los“ zurückziehen. Die britische Werbeaufsichtsbehörde hat der Fluglinie sogar untersagt, den Spot weiter auszustrahlen und den Inhalt als „unverantwortlich“ bezeichnet! Damit hat die Behörde auf über 2.370 Beschwerden reagiert.

Die irische Fluglinie Ryanair ist äußerst beliebt bei Städtetrips durch Europa. Doch auch die Iren leiden unter Corona. (Symbolfoto) Foto: IMAGO / Scanpix

In der besagten Werbung sind junge Menschen zu sehen, die ihren Urlaub genießen – ohne Masken oder Abstand zueinander. Ryanair ruft darin dazu auf, den Oster- und Sommerurlaub zu planen, wirbt dabei mit vermeintlichen Schnäppchen. Pikant: Die Werbung ist anlässlich des Impfstarts in Großbritannien gezeigt worden – damit fordert Ryanair Kunden dazu auf, sich impfen zu lassen und dann wieder verreisen zu können.

Das ist Ryanair:

eine irische Billigfluggesellschaft mit Sitz in Dublin

Gründung 1985, aktuell rund 17.000 Mitarbeiter weltweit (Stand 2019)

Umsatz 2019 beträgt 7,6 Milliarden Euro

mit 129 Millionen Passagieren ist sie die zweitgrößte Fluggesellschaft Europas nach der Lufthansa

Ryanair akzeptiert Verbot, verteidigt aber Werbung

Der Slogan dabei: „Jab and go“ (auf Deutsch: „impfen und los“). Die Werbeaufsicht hat kritisiert, dass dadurch Bürger denken könnten, eine Impfung würde für den Corona-Schutz ausreichen, Masken und Abstand halten seien dann obsolet – was bereits als falsch deklariert worden ist.

Die Fluglinie hat sich inzwischen selbst geäußert und erklärt, sich an das Verbot zu halten. Allerdings würde der Werbespot den von der Regierung versprochenen Zeitplänen zur Impfung entsprechen.

Bleibt zu hoffen, dass schon bald wieder normales Reisen möglich ist... (mg)

