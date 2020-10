Ryanair: Frau will nach Spanien fliegen – als sie landet, fällt sie aus allen Wolken! „Bin in den Nachrichten“

Eine Frau wollte mit Ryanair nach Spanien fliegen. Doch als ihr Ryanair-Flug am Zielort gelandet ist, kann sie es nicht glauben...

Ryanair: Frau will nach Spanien fliegen

Wie der „Daily Star“ berichtet, wollte Inka F. am Sonntagmorgen mit der Fluggesellschaft Ryanair vom Flughafen London-Stansted nach Valencia in Spanien fliegen.

---------------

Das ist Ryanair:

eine irische Billigfluggesellschaft mit Sitz in Dublin

Gründung 1985, aktuell rund 17.000 Mitarbeiter weltweit (Stand 2019)

Umsatz 2019 beträgt 7,6 Milliarden Euro

mit 129 Millionen Passagieren ist sie die zweitgrößte Fluggesellschaft Europas nach der Lufthansa

---------------

Soweit ist das erstmal nichts besonderes. Als der Ryanair-Flug an seinem Zielort ankam, stellte sie aber schnell fest, dass etwas nicht stimmte.

Ryanair: Frau will nach Spanien und kann nicht glauben, was ihr passiert

Nachdem der Ryanair-Flug landete, fiel Inka. F. schnell auf, dass sie sich nun gar nicht in Valencia befand – es war noch nicht mal Spanien.

---------------

Weitere News:

Corona: DIESE Regierung beschließt zweiwöchigen Lockdown – Regierungschef: Ohne „Brandsperre“ bricht Gesundheitssystem zusammen

Kreuzfahrt: Schiff startet von Genua – als DAS rauskommt, wird die Reise sofort abgebrochen

Lotto: Mann knackt Eurojackpot und wird Millionär – deshalb werden sich jetzt viele Spieler ärgern

---------------

Der Flug, den sie genommen hatte, brachte sie nämlich nach Kiew (Ukraine). Vor Ort konnte niemand verstehen, warum die junge Frau kein Ticket für den Flug vorzeigen konnte. Sie zeigte immer wieder nur ihr Ryanair-Ticket für den Flug nach Spanien. An dem Flughafen in Kiew gab es zum größten Überfluss gar keinen Schalter von Ryanair. Zu der ganzen Situation war es gekommen, da sie anstelle des Gates 44 das Gate 54 nahm.

Ryanair: Frau landet statt Valencia in Kiew

„Ich bin vom Flughafen Stansted geflogen und ich glaube, ich sollte zum Flugsteig 44 gehen und bin am Flugsteig 54 gelandet“, so die Passagierin gegenüber dem „Daily Star“. Auf dem Flug habe sie sogar nach der Ankunftszeit in Valencia gefragt, sei dann aber schnell eingeschlafen.

Ryanair: Anstelle von Valencia landete die Frau in Kiew. (Symbolbild) Foto: imago images / Ukrinform

Die Aufklärung des Problems habe noch etwas länger gedauert, da die Beamten vor Ort kein Englisch sprachen. Nach einigem Hin und Her wurde sie in ein Hotel einquartiert und erhielt ein Ticket, welches sie am nächsten Tag erst nach London und dann nach Spanien bringen sollte. Etwas gutes hatte das Ganze für sie aber doch. Auf Facebook freute sie sich über die Berichterstattung des „Daily Star“. „Ich bin in den Nachrichten!!!“, schrieb sie auf Facebook. (gb)