Ryanair-Streik mitten in Sommerferien – Spanien-Urlaub in Gefahr

Urlauber, die noch in diesem Jahr mit Ryanair nach Spanien fliegen wollen, müssen mit Problemen rechnen. Die spanische Gewerkschaft UGT hat zum Streik aufgerufen. Betroffen sind beliebte Ziele wie Barcelona, Mallorca oder Teneriffa – mitten in der Hochsaison.

Laut dem Sender „RTVE“ protestieren die Beschäftigten gegen Sanktionen gegen Arbeitnehmer und den Missbrauch von Überstunden. Der Streik betrifft die Bodenabfertigung bei Azul Handling, einer Tochterfirma von Ryanair, und soll am 15. August beginnen.

Ryanair-Streiks starten im Hochsommer

Die geplanten Streiks finden nicht nur an einem Tag statt. Vielmehr sind insgesamt 22 weitere Streiktage bis Jahresende angesetzt. Ryanair erklärt, dass lediglich die externen Bodenabfertigungsfirmen betroffen seien, wie „RTVE“ berichtet. Der Flugplan soll möglichst wenig gestört werden.

+++Handgepäck-Irrsinn muss ein Ende haben – wer zuletzt lacht, lacht am besten+++

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Die Arbeitsniederlegungen betreffen zahlreiche spanische Flughäfen – darunter Madrid, Sevilla, Málaga, Alicante, Palma de Mallorca, Teneriffa Süd und weitere. Auch Ibiza, Valencia und Lanzarote stehen auf der Liste. Passagiere von Ryanair könnten dort Verzögerungen erleben.

Diese Ryanair-Termine sind betroffen

Die genauen Streiktermine lauten:

August: 15., 16., 17., 23., 24., 30., 31.

September: 6., 7., 13., 14.

Oktober: 11., 12.

November: 1., 2., 8., 9.

Dezember: 20., 21., 27., 28., 31.

Ob alle Ryanair-Flüge an diesen Tagen starten, bleibt unklar. Passagiere sollten sich vorab auf der Webseite von Ryanair oder dem Flughafen informieren. Die Airline selbst betont: „Ryanair geht nicht davon aus, dass es in Spanien zu Beeinträchtigungen des Flugbetriebs kommen wird.“

Mehr Themen für dich:

Trotz dieser Ankündigung bleibt die Unsicherheit. Wer mit Ryanair reist, sollte flexibel planen und mögliche Änderungen einkalkulieren. Die Lage kann sich kurzfristig ändern – gerade an Streiktagen.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.