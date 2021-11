Ryanair: So bekommst du eine Flugreise gratis – aber nur für kurze Zeit!

Ryanair und andere Fluggesellschaften haben stark unter der Corona-Krise gelitten. Zeitweise flogen kaum noch Menschen.

Mittlerweile ist das Geschäft aber wieder angelaufen. Nun lockt Ryanair seine Kunden mit einem ganz besonderen Angebot.

Ryanair: SO bekommst du eine Flugreise gratis

Auch zu Weihnachten werden gerne Flugreisen verschenkt und da es bis zu dem Fest nicht mehr lange hin ist, hat Ryanair nun spezielle Angebote im Rahmen der Cyber Week für die Kunden.

---------------

Das ist Ryanair:

eine irische Billigfluggesellschaft mit Sitz in Dublin

Gründung 1985, aktuell rund 17.000 Mitarbeiter weltweit (Stand 2019)

Umsatz 2019 beträgt 7,6 Milliarden Euro

mit 129 Millionen Passagieren ist sie die zweitgrößte Fluggesellschaft Europas nach der Lufthansa

---------------

Am Donnerstag, den 24. November ab 14 Uhr bis Freitag, den 26. November bis Mitternacht wartet auf die Kunden der Fluggesellschaft auf der Webseite von Ryanair ein Angebot.

Ryanair mit Angebot zur Cyber Week

Es ist eine „Buy One Get One Free“-Aktion. Dabei sind laut Ryanair 1 Million Sitzplätze für 1000 europäische Ziele verfügbar. „Der Black Friday hat bei Ryanair schon früh begonnen, denn wir präsentieren unser fantastisches 'Buy One Get One Free'-Angebot, bei dem vom 1. Dezember 2021 bis zum 18. Februar 2022 1 Million Sitzplätze auf 1.000 Strecken zur Verfügung stehen. Kunden können eine wohlverdiente Städtereise oder einen längst überfälligen Urlaub buchen und eine Begleitperson völlig kostenlos mitnehmen – das ultimative Black Friday-Schnäppchen“, so Dara Brady, Director of Marketing bei Ryanair.

---------------

Weitere News:

Apple: Verkaufsstopp! HIER gibt es keine iPhones mehr – der Grund ist ernst

Coca Cola mit großer Änderung! Hast du es auch schon bemerkt?

Hund: Unfassbar! DIESER Vierbeiner hat rund 440 Millionen Euro – und es kommt noch irrer

---------------

Und weiter: „Wir haben keinen Zweifel daran, dass dieses fantastische Angebot schnell vergriffen sein wird, vor allem, da Weihnachten in Sichtweite ist. Wir empfehlen unseren Kunden daher, schnell zu sein und die Webseite Ryanair.com vor Freitag, dem 26. November um Mitternacht zu besuchen, um von diesem großartigen Black Friday-Angebot zu profitieren.“ Das Angebot ist nur für Buchungen mit mehr als einem Passagier auf ausgewählten Strecken vom 1. Dezember 2021 bis 18. Februar 2022 gültig.

Ryanair-Flugzeuge an einem Flughafen. Foto: IMAGO / ZUMA Press

Das ist allerdings nicht das erste Angebot in der Cyber Week von der Fluggesellschaft. Doch offenbar sind nicht alle Kunden begeistert, wie sie unter einigen Posts auf der Facebook-Seite der Airline schreiben. Manche berichten, dass sie länger auf Antworten der Fluggesellschaft warten mussten oder sind sauer, da sie schon länger auf Erstattungen warten würden. Ob das spezielle Angebot bei ihnen gut ankommt, wird sich zeigen. (gb)