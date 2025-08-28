Entscheidung bei Ryanair gefallen – Passagiere merken es bei der Buchung

Ryanair und Booking haben sich geeinigt, die jahrelangen Streitigkeiten über intransparente Zusatzgebühren beizulegen. Ab sofort sind Ryanair-Flüge wieder auf Plattformen wie Booking, Kayak und Agoda verfügbar. Ryanair begrüßte die Partnerschaft, die auch von Booking als Schritt zu mehr Auswahl und Mehrwert für Reisende gelobt wurde.

Die Kooperation mit Booking ist Teil einer Strategie, neue Vertriebswege zu erschließen. Wichtig ist Ryanair, dass Kundendaten weitergeleitet werden, um Passagiere direkt informieren zu können. Zusätzliche Gebühren dürfen Reisebüros erheben, jedoch nur, wenn diese klar ausgewiesen werden. Intransparente Kosten sind nicht erlaubt.

Alte Konflikte mit Booking beigelegt

Ryanair testete die Zusammenarbeit mit TUI zunächst in Deutschland erfolgreich. Diese wird nun auf kleinere Reisebüros ausgeweitet. Ziel ist, Flüge breit zugänglich zu machen. Gleichzeitig bleibt Ryanair bei seinem Geschäftsmodell: Gecharterte oder fest geblockte Kontingente bleiben ausgeschlossen. Ausnahmen gibt es nur für Sportteams, wie „Reise vor 9“ berichtet.

+++ Urlaub im September: HIER kannst du den Sommer verlängern – 11 Geheimtipps +++

Der Streit mit Booking drehte sich um Zusatzkosten bei Gepäck und Sitzplätzen. Ryanair kritisierte, dass hohe Aufschläge negativ auf die Airline zurückfielen. Diese Einigung schafft jetzt eine Grundlage, um solchen Problemen vorzubeugen und Kunden mehr Preistransparenz zu gewährleisten.

+++ Italien-Urlauber sollen höllisch aufpassen – Auswärtiges Amt warnt Reisende +++

Herausforderungen am deutschen Markt

Ryanair sieht Reisebüros als wichtig an, um Kunden die Buchung zu erleichtern. Besonders die Gepäck- und Check-in-Regeln seien für viele ungewohnt. Trotzdem sei Ryanair nicht komplizierter als andere Airlines, wie der Kommunikationschef anhand persönlicher Erfahrungen mit anderen Fluglinien bemerkte.

Der deutsche Markt bereitet Ryanair weiterhin Sorgen, wie „Reise vor 9“ erklärt. Hohe Flughafen- und Flugsicherungsgebühren belasten die Airline stark. Bisherige Angebote, Passagierzahlen und Arbeitsplätze signifikant zu erhöhen, wurden von der Politik ignoriert, so Ryanair.

Mehr Themen:

Die daraus resultierenden Kürzungen betreffen den Winterflugplan, welcher bald bekannt gegeben wird. Flüge, die bereits im Buchungssystem verfügbar sind, bleiben jedoch bestehen. Ryanair zeigt sich enttäuscht, aber entschlossen, den Herausforderungen auch weiterhin entgegenzutreten.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.