Ryanair macht Ernst! Passagiere schauen jetzt in die Röhre

Wenn es mal spontan in den Urlaub gehen sollte, bietet sich mit Ryanair oftmals die beste Lösung an. Bei der größten Billigfluglinie Europas gibt es nämlich oftmals Last-Minute-Angebote zu günstigen Preisen.

Doch auf die Passagiere kommen jetzt einige Neuerungen zu. Seit dem 12. November erhalten Fluggäste ausschließlich digitale Boardingpässe. Damit setzt die Fluglinie einen weiteren Schritt in ihrer digitalen Transformation.

Ryanair: Wichtige Änderung für Passagiere

Keine ausgedruckten Boardingpässe mehr! Bei Ryanair erfolgt das Boarding ab sofort ausschließlich mit einem digitalen Pass in der „myRyanair“-App – und das mit mehreren Tagen Verspätung. Denn eigentlich war die Umstellung schon für den 3. November geplant. Allerdings verschob das Unternehmen den Termin bewusst aufgrund der ruhigeren Reisezeit nach den Herbstferien.

Die Veränderung erklärt Ryanair als Teil einer umfassenden Digitalstrategie, mit der das Reiseerlebnis vereinfacht und beschleunigt werden soll. Fast 80 Prozent der über 206 Millionen Passagiere nutzen bereits digitale Boardingpässe. Der Schritt, keine Boardingpässe mehr auszuhändigen, stößt auch auf Protest, wie das belgische Portal „Sudinfo“ berichtet.

Kritik gibt es von der Verbraucherorganisation „Testachats“, die die Maßnahme im Vorfeld als „diskriminierende Praxis“ und „neuen Schritt zur Ausgrenzung von Menschen, die kein Smartphone besitzen“ bezeichnet.

Neue App-Funktionen

In der App von Ryanair gibt es auch schon einige neue Funktionen. Dazu gehören unter anderem „Order to Seat“. Hier können Passagiere Essen und Getränke direkt über ihr Smartphone bestellen.

In der Echtzeit-Fluginformation werden Boardingzeiten, Gate-Änderungen oder Verspätungen sofort angezeigt. Außerdem gibt es noch Benachrichtigungen bei Störungen. Die Airline informiert die Fluggäste direkt über mögliche Flugänderungen.