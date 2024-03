Russland: Dutzende Tote! Bewaffnete schießen in Moskau auf Konzert-Besucher

In Russland hat es Schüsse in einem Veranstaltungszentrum in Moskau gegeben. Es gibt mehrere Todesopfer. Die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass veröffentlichte am Freitagabend (22. März) Aufnahmen von einem großen Brand in der Crocus City Hall.

Dort lief zu diesem Zeitpunkt ein Konzert. Auf Videos in sozialen Netzwerken ist zu sehen, wie mindestens vier bewaffnete Maskierte in den Saal stürmen und um sich schießen. Wie hoch die Zahl der Toten ist, ist noch unklar. In russischen sozialen Medien ist die Rede von mindestens 40 Toten und über 100 Verletzten.

Russland: Bewaffnete schießen in Moskau auf Konzert-Besucher

Auch andere Informationen zum Hintergrund des Vorfalls sind noch unklar. Laut russischen Medien ist das Feuer direkt nach dem Schusswaffenangriff ausgebrochen. Der Veranstaltungsort wird noch evakuiert. Das russische Außenministerium hat den Angriff ein „blutiges terroristisches Attentat“ genannt. „Die gesamte Weltgemeinschaft muss dieses verabscheuungswürdige Verbrechen verurteilen“, schrieb Ministeriumssprecherin Maria Sacharowa im Telegram.

Russland: Während eines Konzertes in Moskau schossen mehrere bewaffnete Männer um sich, töteten zahlreiche Menschen. Das Gebäude brannte im Anschluss. Foto: IMAGO/SNA

Ob es sich um einen Terror-Angriff oder eine Amok-Tat handelt, ist noch nicht klar. Laut Tass seien bereits Spezialkräfte des russischen Militärs eingetroffen. Viele Besucher seien noch im Veranstaltungszentrum, zahlreiche Rettungskräfte sind ebenfalls schon vor Ort.

Mehr News:

Schon im Vorfeld der Russland-Wahl rief die US-Botschaft ihre Bürger in Russland auf, größere Menschenansammlungen zu meiden. „Die Botschaft verfolgt Berichte, wonach Extremisten unmittelbar bevorstehende Pläne haben, große Versammlungen in Moskau anzugreifen, darunter auch Konzerte“, heißt es in einer Sicherheitswarnung, die an amerikanische Bürger herausgegeben wurde. Die britische Regierung übernahm die Warnung auf ihrer Webseite für Hinweise zu Auslandsreisen.