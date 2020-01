Rührei: Starkoch benutzt DIESE besondere Zutat – Ergebnis ist erstaunlich

Wie isst du dein Rührei zum Frühstück? Mit ein bisschen Milch und Kräutern? Oder ganz pur? Jeder hat seinen eigenen Weg, ein Rührei zu zubereiten. Starkoch Gordon Ramsay (53) isst sein Rührei mit einer sehr exotischen Zutat.

Rührei vom Sternekoch Gordon Ramsay

Der britische Koch, bekannt aus der Sendung „Hell's Kitchen“, hat seine eigene Vorstellung vom perfekten Rührei. Cremig muss es vor allem sein! Das bekommt er mit einer ganz besonderen Zutat hin.

Der britischen „Popsugar“ erzählt er, wie er zu seiner einzigartigen Zubereitung kam. Nach seiner Ausbildung in London sei er nach Frankreich, der Geburtsort aller Küchen. „Ich erinnere mich, dass ich dieses erstaunliche Gericht mit Rührei und Seeigel gesehen habe. Die Konsistenz war einfach unglaublich.“, berichtet er.

TV-Koch Gordan Ramsay (53). Foto: imago images / MediaPunch

Ok, Seeigel, hat bestimmt nicht jeder in seinem Kühlschrank rumliegen. Deshalb habe Ramsay sich dazu auch Gedanken gemacht: Seine Lösung ist Crème fraîche! Zudem rät er dazu die Eier in einem Topf, anstatt in der Pfanne zu zubereiten.

Rührei à la Ramsay

Gordon Ramsay berietet das perfekte Rührei zu.

„Ich habe dieses Handwerk als 22-Jähriger in Frankreich im Guy Savoys Restaurant perfektioniert“ erzählt der TV-Koch. Und das glauben wir ihm gerne.

Wer das Rezept mal ausprobieren will, kann sich auf YouTube dazu ein Video anschauen. Der Brite zeigt dort die genauen Schritte zum perfekten Rührei. (mia)