Rügen und Usedom sind out! Dieser Urlaubsort an der Ostsee ist ein echter Geheimtipp

Urlaub an der Ostsee, das bedeutet oft volle Strände und bekannte Namen wie Rügen, Usedom oder Kühlungsborn. Doch wer idyllische Ruhe, historische Bauwerke und besondere Veranstaltungen sucht, findet mit Bad Doberan eine Alternative abseits des Massentourismus. Dieser charmante Ort überzeugt mit Geschichte und modernen Highlights.

Von der berühmten Bäderbahn „Molli“ bis zur beeindruckenden Klosteranlage hat Bad Doberan viel zu bieten. Als kleiner Geheimtipp unter den Urlaubsorten an der Ostsee überrascht die Stadt nicht nur mit ihrer Architektur, sondern auch mit einem ungewöhnlichen Musikfestival. Warum sich ein Besuch hier lohnt, erfährst du im Folgenden.

Urlaub Ostsee: Bad Doberan punktet mit Geschichte

Bad Doberan in Mecklenburg-Vorpommern liegt zwischen Rostock und Wismar und begeistert mit seiner historischen Altstadt. Besonders am Alexandrinenplatz entdecken Besucher liebevoll restaurierte Gebäude im klassizistischen und Gründerzeit-Stil. Auch Straßen wie „Am Markt“ oder „Am Kamp“ laden laut „Travelbook“ zu einem Spaziergang ein.

Seinen Ursprung verdankt der Ort einem Zisterzienserkloster aus dem Jahr 1171. Mit dem imposanten Münster als Herzstück hat die Stadt ein wahres Juwel. Es gilt als „Perle der norddeutschen Backsteingotik“ und kombiniert architektonische Elemente der französischen Hochgotik.

Das Münster: Highlight im Urlaub an der Ostsee

Das Bad Doberaner Münster beeindruckt nicht nur von außen, sondern auch mit kunstvoller Ausstattung im Inneren. Besucher bestaunen den ältesten deutschen Flügelaltar (um 1300) und den prächtigen Sakramentsturm von 1360. Grabplastiken, wie die der dänischen Königin Margarete Sambiria, erzählen von der reichen Geschichte des Klosters.

Ein weiteres Highlight: Die Sommerkonzertreihe „Münster, Molli, Musik & Mehr“. Besucher kombinieren dabei eine Fahrt mit der Bäderbahn „Molli“ mit einer Klosterführung und einem Konzert. Zwischen Juni und September verzaubern die musikalischen Events, die in der besonderen Atmosphäre des Münsters stattfinden.

Bad Doberan: Einmalige Mischung für Musikliebhaber

Neben Geschichte hat Bad Doberan im Urlaub an der Ostsee auch für Musikfans etwas Besonderes zu bieten. Seit 1990 findet hier die „Zappanale“ statt – ein Festival zu Ehren von Frank Zappa. Auf der Rennbahn treten Coverbands und ehemalige Wegbegleiter des verstorbenen Musikers auf.

Mit der Kombination aus historischer Altstadt, beeindruckendem Münster und außergewöhnlichem Festival bleibt Bad Doberan ein besonderes Ziel. Urlaub an der Ostsee bekommt hier eine ganz besondere Note – nicht nur für Architektur- und Geschichtsfans, sondern auch für Musikliebhaber.

