Ein Mann gräbt am Strand (Symbolbild).

Ostsee: Unglaublicher Fund am Strand von Rügen – Entdecker aufgebracht

Rügen. Was für ein unglaublicher Fund an der Ostsee! Ein Mann machte am Strand von Rügen eine irre Entdeckung.

Auf Facebook teilte er ein Bild des Ostsee-Fundstücks, das ihn offensichtlich sehr verblüfft hat: „Ist der dick, man!“ Doch worum handelt es sich bei dem Fund?

Rügen: Krasser Fund bei Strandspaziergang

Auf dem Foto, dass der Mann auf Facebook teilt, ist für den Laien nur eine steinige Kugel mit einem kleinen Muster zu erkennen. Als eine ratlose Nutzerin nachfragt, klärt sie der Finder jedoch auf, wie unser Partner-Portal MOIN.DE berichtet.

Es handelt sich bei dem außergewöhnlichen Fund offenbar um einen versteinerten Seeigel. Was diese Entdeckung außerdem so ungewöhnlich macht, liest du bei MOIN.DE.

(the)