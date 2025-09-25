Wichtige Warnung an Kunden von Rewe und Edeka – es besteht Infektionsgefahr!

Rückruf u.a. bei Rewe und Edeka!

Die Ostmann Gewürze GmbH ruft „Basilikum gerebelt, 25g, mit der Chargennummer 502085 17:56“ zurück. Bei Routineprüfungen entdeckte man Salmonellen. Das betroffene Produkt hat ein Mindesthaltbarkeitsdatum bis Ende Juni 2028.

Rückruf bei Edeka und Rewe

Kunden sollten den Basilikum nicht verzehren, da gesundheitliche Risiken bestehen. Besonders Kleinkinder, Ältere und Immungeschwächte haben ein erhöhtes Risiko.

Das Unternehmen rät, betroffene Artikel in den Verkaufsstellen, z. B. Rewe oder Edeka, zurückzugeben. Der Kaufpreis wird rückerstattet, auch ohne Kassenbon. Die Chargen-Nummer lässt sich auf der Rückseite des Etiketts finden. Andere Ostmann-Produkte sind nicht betroffen. Kunden können sich bei Fragen an den Kundenservice wenden, wie „Produktwarnung.eu“ schreibt.

Salmonellen im Basilikum

Salmonellen können Symptome wie Durchfall, Fieber, Erbrechen und Unwohlsein verursachen. Die Inkubationszeit beträgt 48 Stunden, selten bis zu drei Tagen. Kunden von Rewe und Edeka sollten nach Verzehr der betroffenen Ware sofort einen Arzt konsultieren und auf Salmonellenverdacht hinweisen. Eine rechtzeitige Behandlung kann schwere Krankheitsverläufe verhindern.

Die Ostmann Gewürze GmbH informiert umfassend, damit möglichst viele Verbraucher erreicht werden. Diese Rückrufaktionen betreffen oft auch Produkte in Supermärkten wie Rewe und Edeka. Obwohl Basilikum besonders dort beliebt ist, wurde schnell reagiert, um Kunden zu schützen. So bleibt der Einkauf sicher und vertrauenswürdig.