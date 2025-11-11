Stromschlag-Gefahr! Hersteller muss Elektrogeräte zurückrufen – Amazon-Kunden aufgepasst

Ein bundesweiter Rückruf sorgt aktuell für Aufsehen: Der Elektronikhersteller Hama GmbH & Co KG warnt vor mehreren Modellen seiner smarten WLAN-Außensteckdosen, die unter anderem auch bei Amazon erhältlich waren. Der Grund ist ernst – bei einer Qualitätsprüfung wurden Haarrisse im Gehäuse festgestellt, die sich mit der Zeit bilden und Wasser eindringen lassen können. Das Risiko: Kurzschlüsse oder sogar lebensgefährliche Stromschläge. Hama reagierte sofort und zog die betroffenen Artikel aus dem Verkauf.

Verbraucher, die eine dieser Steckdosen besitzen, sollten umgehend handeln. Laut Hersteller gilt: „Das Gerät darf nicht weiter genutzt werden – trenne es sofort vom Stromnetz!“ Der Fehler sei nicht von außen erkennbar, da die Risse erst nach längerer Nutzung entstehen. Besonders gefährdet seien Geräte, die dauerhaft im Freien verwendet werden, etwa zur Steuerung von Gartenbeleuchtung oder Weihnachtsdekoration.

Diese Modelle sind betroffen

Vom Rückruf betroffen sind fünf verschiedene Modelle mit den Artikelnummern 00176627, 00176655, 00176656, 00176657 und 00176938. Die Steckdosen wurden bundesweit verkauft – sowohl in Geschäften als auch über Online-Plattformen. Kunden können die achtstellige Artikelnummer auf der Verpackung oder direkt auf dem Typenschild des Geräts finden. Wer ein betroffenes Modell besitzt, sollte die Nutzung sofort einstellen und das Produkt entweder beim Händler zurückgeben oder direkt an das Hama-Service- und Retouren-Center schicken. Ersatzgeräte stehen derzeit nicht zur Verfügung.

Die Warnung ist nicht übertrieben: Gelangt Wasser ins Innere der Steckdose, besteht akute Stromschlaggefahr. Schon geringe Spannungen können schwere Verletzungen verursachen – von Verbrennungen und Muskelkrämpfen bis hin zu Herzrhythmusstörungen oder Herzstillstand. Besonders gefährdet sind Kinder und ältere Menschen. Hama betont, dass Kundensicherheit oberste Priorität habe und man „aus Vorsicht sofort gehandelt“ habe.

Verbraucherschützer fordern strengere Kontrollen

Betroffene Kunden können sich telefonisch unter +49 (0)90 91 / 502 – 356 (Mo–Do 8–17 Uhr, Fr 8–14 Uhr) oder per Mail an service-retouren-center@hama.de wenden. Auch Produkte, die über Amazon oder andere Online-Händler gekauft wurden, sind vom Rückruf betroffen.

Fälle wie dieser zeigen, wie wichtig Materialqualität und Langzeitprüfung bei Elektrogeräten sind. Außensteckdosen müssen nach Schutzklasse IP44 gegen Spritzwasser gesichert sein – doch Haarrisse können diesen Schutz unbemerkt aufheben. Verbraucherschützer fordern daher strengere Prüfungen und raten Verbrauchern grundsätzlich, ältere Geräte regelmäßig auf Schäden zu überprüfen.

Für Hama ist dies nicht der erste Rückruf, dennoch handelte der Hersteller vorbildlich: Der Verkauf der betroffenen Geräte wurde sofort gestoppt, die Kunden werden aktiv informiert. Ein Sprecher betonte, man wolle „jede potenzielle Gefahr ausschließen – selbst, wenn sie nur theoretisch besteht“.