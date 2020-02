Rückruf bei Rewe, Edeka und Co! Vorsicht, diese beliebte Wurst solltest du auf KEINEN Fall essen

Foto: Rügenwalder Mühle

Du solltest die betroffene Wurst auf keinen Fall essen, da sie zu Verletzungen in deinem Mund- und Rachenraum führen kann. Bring sie am besten gleich in den Supermarkt zurück!

Alle anderen Packungen seien aber nicht betroffen. Auch die anderen Sorten in vegetarisch, vegan und Bio oder andere Produkte der Rügenwalder Mühle kannst du ohne Bedenken weiter essen.

Foto: Rügenwalder Mühle

Wenn du noch Fragen hast, kannst du dich an den Kundenservice wenden unter Telefon 04403-66345. (js)