Rückruf bei Lidl: Vorsicht! Zutat könnte für diese Kunden sehr gefährlich werden

Rückruf bei Lidl!

Lidl warnt gerade vor einem Produkt, das für alle Allergiker gefährlich werden könnte.

Rückruf bei Lidl: Verschiedene allergische Reaktionen möglich

Der Discounter ruft das Produkt „Eridanous Gyros Reispfanne (Gyros Rice Dish), 750g“ des Herstellers Copack Tiefkühlkost Produktionsgesellschaft mbH mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 14.04.2021 und der Losnummer L0045F13 zurück.

Das Produkt enthält die Zutat Sellerie, weshalb Lidl Allergikern davon abrät, das betroffene Produkt zu verzehren. Es kann nämlich zu allergischen Reaktionen im Mund,- Nasen- und Rachenraum sowie auf der Haut kommen. Im schlimmsten Fall kann sogar ein lebensbedrohlicher anaphylaktischer Schock auftreten.

Menschen, die jedoch keine entsprechende Allergie haben, können die oben genannte „Eridanous Gyros Reispfanne“ dagegen bedenkenlos verzehren. Das meldet das Portal Produktwarnung.

----------------------

Mehr News:

Lotto: Endlich! 90-Millionen-Gewinner meldet sich – und verlangt DAS

Coronavirus: Zum Glück! DARUM sind Kinder kaum gefährdet

Wetter: Nächstes Sturmtief im Anmarsch – HIER warnt der Deutsche Wetterdienst besonders

Hamburg: Nazi-Aufkleber an Lkw! Speditionsfirma schockt mit ihrer Aussage

----------------------

Produkt kann ohne Kassenbon zurückgegeben werden

Das Produkt wurde in allen Bundesländern außer in Baden-Württemberg, Bremen, Hamburg, Saarland und Schleswig-Holstein verkauft. Lidl hat das betroffene Produkt aus dem Verkauf genommen. Kunden, die es bereits gekauft haben, können es in allen Filialen - auch ohne Kassenbon - zurückgeben.

-----------------------------

Das ist Lidl:

Erste Filiale 1973 in Ludwigshafen-Mundenheim

Teil der Unternehmensgruppe Schwarz (mit Kaufland)

Hauptsitz: Neckarsulm

10.800 Filialen in 29 Ländern

In Deutschland rund 3.200 Filialen, 39 Warenverteilzentren und rund 83.000 Mitarbeiter

Bruttoumsatz in Deutschland im Jahr 2018: knapp 24,8 Milliarden Euro

-----------------------------

Andere Eridanous-Produkt sind von dem Rückruf aber nicht betroffen, wie Produktwarnung schreibt.