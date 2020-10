Rückruf bei Edeka, Rewe und Co.! Achtung, diese beliebten Snacks solltest du nicht essen

Es ist nicht selten, dass Produkte, die bei Edeka, Rewe und Co. verkauft wurden, zurückgerufen werden müssen.

Dieses Mal handelt es sich es sich sogar um mehrere Produkte eines Herstellers, dessen Produkte auch bei Edeka und Rewe verkauft werden.

Rückruf bei Edeka, Rewe und Co.

Die zurückgerufenen Produkte wurden von der Lorenz Snack-World hergestellt. Betroffen ist der „Saltletts Cocktail Mix“ mit einem Gewicht von 750 Grammm und den folgenden Daten:

Mindesthaltbarkeitsdatum 01. Juli 2021, Charge 0381 und 0402

Edeka, Rewe und Co.: Saltletts Cocktail Mix von Rückruf betroffen. Foto: obs/The Lorenz Bahlsen Snack-World GmbH & Co KG Germany/Lorenz Snack-World

Die Saltletts Pausencracker mit einem Gewicht von 100 Gramm und diesen Angaben:

Mindesthaltbarkeitsdatum 8. März 2021, Charge 0381, 0386 und 0387

Mindesthaltbarkeitsdatum 11. März 2021, Charge 0376 und 0391

Mindesthaltbarkeitsdatum 16. März 2021, Charge 0392

Mindesthaltbarkeitsdatum 18. März 2021, Charge 0397, 0401 und 0411

Mindesthaltbarkeitsdatum 25. März 2021, Charge 0396

Mindesthaltbarkeitsdatum 1. April 2021, Charge 0411

Mindesthaltbarkeitsdatum 2. April 2021, Charge 0406

Mindesthaltbarkeitsdatum 16. April 2021, Charge 0426

Edeka, Rewe und Co.: Saltletts PausenCracker von Rückruf betroffen. Foto: obs/The Lorenz Bahlsen Snack-World GmbH & Co KG Germany/Lorenz Snack-World

Und die Saltletts Sticks Sesam in der Verpackungseinheit von 175 Gramm mit den Daten:

Mindesthaltbarkeitsdatum 27. Februar 2021, Charge 0375 und 0376

Mindesthaltbarkeitsdatum 9. März 2021, Charge 0376, 0382, 0383, 0384 und 0385

Mindesthaltbarkeitsdatum 2. April 2021, Charge 0425

Mindesthaltbarkeitsdatum 10. Juni 2021. Charge 0375

Mindesthaltbarkeitsdatum 11. Juni 2021. Charge 0376

Mindesthaltbarkeitsdatum 24. Juni 2021. Charge 0395

Mindesthaltbarkeitsdatum 25. Juni 2021, Charge 0396

Mindesthaltbarkeitsdatum 8. Juli 2021, Charge 0415

Mindesthaltbarkeitsdatum 9. Juli 2021, Charge 0416

Mindesthaltbarkeitsdatum 23. Juli 2021 0436

Edeka, Rewe und Co.: Saltletts Sesam Sticks von Rückruf betroffen. Foto: obs/The Lorenz Bahlsen Snack-World GmbH & Co KG Germany/Lorenz Snack-World

Wie Lorenz Snack-World mitteilte, können „die in den Produkten enthaltenen Sesamsamen können Rückstände des Pflanzenschutzmittels Ethylenoxid enthalten.“

Edeka, Rewe und Co.: Beliebte Snacks werden zurückgerufen

Das Pflanzenschutzmittels Ethylenoxid ist als gesundheitsschädlich eingestuft. „Einsatz und Inverkehrbringen“ dieses Mittels ist innerhalb der Europäischen Union nicht zulässig. Deswegen kam es zu einem sofortigen Rückruf und die betroffenen Produkte werden ebenfalls aus den Filialen von Edeka, Rewe und Co. entfernt.

Lorenz Snack-World bittet die Käufer dieser Produkte diese nicht zu essen, sondern zurückzugeben.

So kannst du die Snacks zurückgeben

Um die betroffenen Snacks zurückzugeben, haben die Käufer zwei Möglichkeiten. Sie können sie ohne Vorlage eines Kassenbons in der Filiale von Edeka, Rewe und Co., in der sie das Produkt gekauft haben, zurückgeben. „Im Ermessen des Händlers steht, ob dies durch ein Ersatzprodukt oder eine Kaufpreiserstattung erfolgt“, so Lorenz Snack-World.

Außerdem können die Käufer das Produkt auch per Post ohne Porto an die Lorenz Snack-World senden: „Bei Rücksendung an Lorenz Snack-World sendet das Unternehmen den betroffenen Verbraucher*innen schnellstmöglich einwandfreie Ersatzprodukte zu.“ (gb)