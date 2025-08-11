Rückläufiger Merkur hat ein Ende! DIESE 3 Sternzeichen können jetzt aufatmen

Der rückläufige Merkur sorgt regelmäßig für Chaos in Kommunikation, Technik und zwischenmenschlichen Beziehungen. Doch jetzt ist es endlich vorbei – der Planet bewegt sich wieder direkt!

Für drei Sternzeichen bringt das eine spürbare Erleichterung und einen frischen Wind in wichtigen Lebensbereichen. Jungfrau, Zwillinge und Wassermann dürfen also endlich aufatmen: Die zweite Hälfte des Monats verspricht Klarheit, Fortschritt und ganz viel neue Energie im Horoskop.

Rückläufiger Merkur war Geduldprobe

Für die analytische Jungfrau war der rückläufige Merkur eine echte Geduldsprobe. Missverständnisse im Job, stockende Projekte oder unerwartete Verzögerungen haben deine Nerven zuletzt besonders belastet.

+++Horoskop warnt 3 Sternzeichen vor gesundheitlichen Schäden im August+++

Doch jetzt kehrt für dich endlich wieder die gewohnte Ordnung zurück. Vor allem im beruflichen Kontext zeigen sich bei dir klare Fortschritte: Gespräche verlaufen wieder reibungslos, Entscheidungen werden leichter getroffen und Pläne greifen.

Zwillinge und Wassermann können auch aufatmen

Als kleine Kommunikationsprofi unter den Sternzeichen hatten Zwillinge in den vergangenen Wochen mit Frust zu kämpfen. Gespräche verliefen schleppend, kreative Ideen fanden kein Gehör und beruflich wie privat herrschte oft Stillstand.

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Doch mit dem Ende der rückläufigen Phase blühst du endlich wieder richtig auf. Deine kreative Energie jetzt ist zurück, Gespräche fließen wieder leicht und inspirierend sowie in der Liebe wie auch im Beruf zeigen sich endlich konkrete Fortschritte.

Mehr spannende Themen für dich:

Der freiheitsliebende Wassermann darf sich auf eine besonders positive Wendung freuen. Die Blockaden, die dich zuletzt vielleicht merklich ausgebremst haben – ob im Job oder in der Liebe – lösen sich jetzt so langsam. Die Energie fließt wieder, und zwar in die richtigen Bahnen. In der zweiten Hälfte des Monats ergeben sich für dich berufliche Chancen, die lange in der Warteschleife hingen. Auch in Liebesangelegenheiten wird es für Wassermann-Geborene nun harmonischer.

Auch spannend für dich: >>>Hier erfährst du alles über die Eigenschaften der zwölf Sternzeichen!