RTL: Hunde-Trainerin will Kinder in neuer Sendung wie Vierbeiner erziehen – Eltern fassungslos

Immer wieder hat sich RTL in der Vergangenheit mit dem Thema Kinder-Erziehung auseinandergesetzt.

RTL-Serien wie „Die Super Nanny“ sorgten immer wieder für reichlich Diskussion. Nun stellt der Sender eine neue Dokumentation mit dem Titel „Train your baby like a Dog“ vor. Der Ansatz: Kinder sollen wie Hunde erzogen werden.

RTL: Kinder sollen wie Hunde erzogen werden

Die Rede ist hierbei von der sogenannten „positiven Verstärkung“, wie RTL mitteilt. Eine Methode, die bei der Hundeerziehung sehr weit verbreitet und recht simpel zu verstehen ist: Sobald der Vierbeiner eine Regel beachtet hat, ertönt ein Geräusch und es gibt eine Belohnung.

Diese aus den USA stammende Methode wird bereits in Großbritannien erfolgreich angeboten. Doch wie kommt sie in Deutschland an?

Das geliebte Kind wie einen Hund erziehen? Über diese Methode hat RTL nun eine Dokumentation gedreht. (Symbolbild) Foto: imago images / CHROMORANGE

Das Verhalten von Hunden und Kindern sei vergleichbar, so die Hundetrainerin Aurea Verebes laut RTL. Sie sei selbst dreifache Mutter und habe auf beiden Gebieten genug Erfahrung. RTL widmet sich diesem Projekt und schickt die Hundetrainerin zu zwei Familien: einmal nach Berlin und einmal nach Stuttgart. Dort wird Verebes schnell bewusst, dass sich bei den Kindern Methoden zur Hundeerziehung problemlos anwenden lassen.

Ein Beispiel dafür sei der weitverbreitete Klicker. „Dieses Klick heißt immer, jetzt kriegst du gleich was Gutes“, lautet ein Satz der Hundetrainerin – und nicht etwa zum Hund, sondern zu Ayla, einem der beiden Problemkinder der Dokumentation.

RTL: Eltern erscheinen fassungslos

„Also wenn ich mir das so vorstelle, finde ich das ganz schön creepy“, kommentiert ein Vater. „Ich würde es auf jeden Fall nicht ausprobieren“, sagt eine Mutter in der Vorschau der Dokumentation. RTL betont, dass mit solchen Reaktionen gerechnet wurde.

Was hilft, wenn das Kind sich nicht erziehen lässt? Würdest du es wie einen Hund erziehen? RTL geht diesen Fragen auf den Grund. (Symbolbild) Foto: imago images / photothek

Inwieweit die Methoden der Hundetrainerin auf die Erziehungsprobleme der Familien in der Dokumentation anwendbar sind und weiterhelfen, können Zuschauer am Sonntag um 19.05 Uhr bei „Train your baby like a Dog“ verfolgen. RTL betont zudem, dass die Dokumentation vor der Pandemie aufgezeichnet wurde. (ali)