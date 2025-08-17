Keine Ruhe für die Royals! Jetzt ist Fergie im Epstein-Fadenkreuz

Die britischen Royals kommen nicht zur Ruhe. Seit Jahren lasten Skandale auf dem Ansehen der Familie. Besonders Prinz Andrew geriet in der Vergangenheit durch seine Verbindungen zu Jeffrey Epstein immer wieder in den Fokus der Öffentlichkeit. Eigentlich hatte sich der Bruder von König Charles mit im Zuge des Skandals seinem mutmaßlichen Opfer Virginia Giuffre außergerichtlich geeinigt. Doch die Geschichte ist noch lange nicht vorbei!

Ein neues Enthüllungsbuch legt weitere Details offen. Autor Andrew Lownie hat vier Jahre lang recherchiert. Er sichtete tausende Seiten und sprach mit hunderten Quellen. Seine Ergebnisse stellen nicht nur Andrew bloß, sondern ziehen auch andere Mitglieder der Royals in den Strudel. Allen voran: Andrews Ex-Frau Sarah Ferguson.

Royals: Steckte auch Fergie mit Epstein unter einer Decke

Das Buch „Entitled“ zeigt erstmals, dass auch Sarah Ferguson im Zusammenhang mit Epstein eine Rolle spielt. Die Herzogin von York, geschiedene Ehefrau von Prinz Andrew, ist sogar auf dem Cover abgebildet. Damit signalisiert der Autor, dass „Fergie“ ein Teil des Systems war.

„Fergie steckte bei Epstein ganz tief mit drin“, sagte Andrew Lownie gegenüber „Bild“. Er verweist auf Epsteins Adressbuch als Beweismittel, das damals vom FBI beschlagnahmt wurde, als der Geschäftsmann verhaftet wurde. Dort taucht Sarah Ferguson 18 Mal auf, Andrew dagegen 16 Mal.

Fergie profitierte von Urlauben und Geldflüssen

Die Enthüllungen im Buch zeichnen ein deutliches Bild: Epstein soll Ferguson zahlreiche Annehmlichkeiten finanziert haben. Genannt werden Reisen nach New York, Florida und auf die Privatinsel „Little Saint James“. Obwohl Fergie dies in der Vergangenheit verneint hatte, hielt sie sich wohl doch eine ganze Zeit auf Epsteins Anwesen dort auf. Muss also mitbekommen haben, was dort vor sich ging.

Lownie beschreibt, wie Ferguson über Jahre hinweg von Epsteins Geld profitierte. Sein Spitzname für sie: „Roter Blitz“. Für einflussreiche Verbindungen in die internationale High Society – und zu den Royals – erhielten die Yorks über Jahre hinweg horrende Summen. Die Frage, ob Ferguson womöglich nichts vom Missbrauch Minderjähriger wusste, beantwortet Lownie gegenüber „Bild“ klar: „Nein.“ Für ihn steht fest, dass Fergie bewusst Teil des Systems war.

Auch die nächste Generation im Blick

Aber wie sieht es mit den restlichen Royals aus? Das Buch thematisiert nicht nur Andrew und Sarah Ferguson. Auch Prinzessin Beatrice und Prinzessin Eugenie geraten in den Fokus. „Meine Recherchen zeigen, dass Beatrice und Eugenie fast genauso tief in verdächtige Finanzgeschäfte verwickelt sind wie ihre Eltern“, erklärte Lownie.

Beatrice soll nach Angaben von Quellen aus den Vereinigten Arabischen Emiraten mehrfach nach Abu Dhabi gereist sein. Offiziell als Repräsentantin, tatsächlich jedoch als „Deckmantel“ für ihren Vater. Andrew soll dort einen Palast erhalten haben. Ferguson wiederum habe einem Unternehmer durch eine Einladung zu Eugenies Hochzeit Vorteile verschafft.

Die Erkenntnisse aus „Entitled“ belasten die Royals massiv. Sie könnten die britische Monarchie einmal mehr in die Krise stürzen. Bisher halten sich alle Beteiligten an das Mantra der Windsors: „never explain, never complain“. Zu Deutsch: „Beschwere dich nie, erkläre dich nie.“