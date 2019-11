Furchtbare Tierquälerei: Was Männer mit diesem kleinen Igel machen, ist einfach nur grausam

Unglaublich, was Männer in Rostock mit einem kleinen Igel angestellt haben. Am Donnerstagabend ist in der Kröpeliner Tor-Vorstadt in Rostock die Polizei angerufen worden, weil drei Männer einen kleinen Igel gequält haben.

Rostock: Männer spielen mit Igel Fußball

Ein Augenzeuge hatte mitbekommen, dass drei Männer (18, 23 und 27 Jahre alt) immer wieder gegen einen Igel getreten haben: Offenbar missbrauchten sie das Tier als Fußball. Der Zeuge informierte die Polizei.

Die Männer sollen den Igel auch gegen einen Autoreifen getreten haben. Im Reifen konnten die Polizisten später sogar Stachel finden. Gegen die Männer wurde eine Strafanzeige wegen Tierverletzung gestellt. Wie die Polizei auf Twitter erklärt, droht den Tätern eine Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren.

Polizei Rostock macht auf das Tierschutzgesetz aufmerksam

#gehtgarnicht



Drei erwachsene Männer quälten gestern Abend in der #KTV einen #Igel. Aufmerksame Bürger reagierten richtig und wählten den #Notruf.



▶️Tiere misshandeln ist verboten und wird nach dem #Tierschutzgesetz strafrechtlich verfolgt.



🗞️https://t.co/7OcSinc2yL pic.twitter.com/rNZaab6PY6 — Polizei Rostock (@Polizei_Rostock) November 8, 2019

Der Zeuge hat den Igel mit nach Hause genommen, um sich um ihn zu kümmern.

Auf die Nachfrage eines Twitter-Nutzers wie es dem Igel gehe, antwortet ein Sprecher der Polizei, dass der Igel in der Nacht auf Freitag an seinen Verletzungen gestorben ist. (lmd)