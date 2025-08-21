Rossmann prescht vor – da werden selbst Rewe, Aldi und Co. hellhörig

Sei es bei einem Abendessen, einem Picknick oder einem gemeinsamen Abend auf der Couch – ein guter Wein eignet sich oft als perfektes Mitbringsel. Dabei sollte klar sein: Man bringt selbstverständlich nur Wein mit, der in einer Glasflasche verkauft wird. Doch ausgerechnet mit dieser unausgesprochenen sozialen Regel versucht Rossmann jetzt zu brechen und lässt Rewe, Aldi und Co. aufhorchen.

Schon länger wird Wein, sei es Rot oder Weiß, auch in Pappkartons angeboten. Diese haben zwar ihre Vorteile, insbesondere beim Preis, gelten jedoch ganz und gar nicht als vornehm. Doch mit diesem schlechten Ruf der Pappverpackung will Rossmann jetzt aufräumen.

Rossmann verkauft Weißburgunder in Pappflasche

Rossmann bietet nämlich ab sofort einen neuen Wein an und das in einer Verpackung, die man wohl getrost als ungewöhnlich bezeichnen kann. Das Unternehmen teilt in einer Pressemitteilung mit, dass ab sofort ein Wein in einer Pappflasche verkauft wird – und das als erster deutscher Anbieter. Konkret handelt es sich um einen deutschen Weißburgunder.

Passend zu der neuen Verpackung, die dem plumpen Karton Lebewohl sagt, hat die Pappflasche ein originelles und modernes Design. Die neue Weinflasche besteht aus einem inneren Kunststoffschlauch und einer äußeren Papierhülle. Zudem wiegt sie deutlich weniger als die herkömmliche Glasflasche; laut Rossmann sogar fünfmal weniger.

Nachhaltigkeit steht im Fokus

Insbesondere das Thema Nachhaltigkeit steht bei dem Rossmann-Produkt im Vordergrund. Die Pappflasche wird zu 94 Prozent aus recycelter Pappe hergestellt. Außerdem verkündet das Unternehmen, dass durch das Material und das geringe Gewicht 84 Prozent der CO₂-Emissionen im Vergleich zu Glasflaschen eingespart werden können.

Solveig Grohne, die Managerin für den Bereich Wein bei Rossmann, erklärt in der Pressemitteilung: „Ein wenig Mut gehört sicher dazu, hochwertigen deutschen Wein in großer Menge in eine neue Verpackungsart wie der Pappflasche zu füllen und in unser Weinsortiment in den Filialen zu integrieren. Ich bin stolz und glücklich darüber, dass […] wir unseren Kunden nun diesen innovativen und schmackhaften Wein in ganz Deutschland anbieten können.“

Ob der Wein auch in dieser doch außergewöhnlichen Verpackung überzeugen kann, bleibt abzuwarten. Falls der neue Rossmann-Wein jedoch Erfolg hat, könnte das Schule machen – und man darf gespannt sein, ob auch Rewe, Aldi und Co. dem Beispiel folgen werden.