Rossmann, Penny und Co: Steuersenkung geplant – DIESE Produkte sollen bald günstiger werden

Nachwuchs ist teuer – vor allem Windeln hauen im Budget junger Eltern mächtig rein. Etwa 5.000 Windeln braucht ein Kind, bis es trocken ist. Langfristig wird der Gang zu Rossmann, Penny und Co also richtig kostspielig.

Doch nun könnte auf alle Eltern eine spürbare Erleichterung zukommen. Bei Rossmann, Penny und Co könnten die Windeln bald günstiger werden. Die CDU plant einen Vorstoß zur Steuersenkung – und hat bereits Unterstützung aus der Regierung.

Rossmann, Penny und Co: Windeln sollen günstiger werden

Zwischen 15 und 30 Cent kosten die handelsüblichen Windeln. Bei durchschnittlich 5.000 Wickel-Vorgängen im Leben eines Babys sind Eltern also allein für diesen Posten rund 1.000 Euro los. Viel Geld. Umso erfreulicher, dass sich hier nun etwas tun könnte.

2020 war die sogenannte „Tamponsteuer“ in aller Munde. Seither beträgt die Mehrwertsteuer für Monatshygiene-Artikel wie Tampons, Binden etc. nur noch sieben statt 19 Prozent. Baby-Windeln sind davon allerdings ausgenommen. Sie sind weiter mit 19 Prozent besteuert. Geht es nach der CDU, bleibt das aber nicht so.

CDU will Steuern auf Windeln senken

Für den Parteitag im Mai wurde ein Antrag zur Senkung der Mehrwertsteuer eingereicht. Das berichtet die „Rheinische Post“. Eine Idee der Opposition, die auch in der Regierung sofort Freunde findet. In der SPD wird der Vorstoß begrüßt, auch der Deutsche Familienverband ist angetan. Schließlich handele es sich bei Windeln um Grundbedarf.

Junge Eltern dürfen also hoffen, dass der Einkauf bei Rossmann, Penny und Co. bald ein wenig günstiger wird. Dafür muss der Vorstoß aber erst einmal seinen Weg in den Bundestag finden. Vom „Tampongesetz“ weiß man noch, dass das nicht gerade einfach und schnell zu bewerkstelligen ist.