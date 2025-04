Rossmann: Nicht wiederzuerkennen! Kunden staunen bei Neueröffnung

Rossmann verändert das Ladenkonzept. Mit dieser Nachricht überraschte der Drogerie-Riese nun seine Kunden. Die erste Filiale mit dem neuen Konzept hat bereits geöffnet – weitere sollen folgen.

Erst kürzlich verkündete Rossmann die Nachricht, dass es bald eine Beauty-Marke weniger in den Filialen geben wird. Bis Ende April will das Unternehmen alle Kosmetikprodukte einer bestimmten Marke aus den Regalen der Drogerie entfernen (>>DER WESTEN berichtete). Jetzt folgt die nächste Umstellung: Es geht um das Laden-Design.

Rossmann erstrahlt im neuen Design

Warme Holztöne, neue Grafiken und eine neu gestaltete Beschriftung zieren die Rossmann-Filiale in Wennebostel. Das Ziel: Es soll „eine deutlich wärmere, buntere und emotionalere Atmosphäre geschaffen“ werden. Die verschiedenen Sortimente Kosmetik, Duft, Ideenwelt, Biokost und Baby & Kind sollen in neuen Farben besonders hervorgehoben werden und dabei die Orientierung innerhalb des Ladens erleichtern, wie es in einer Pressemitteilung des Unternehmens heißt.

Die grafischen Neuheiten ergänzen sollen neue Servicezonen, die aus der Fotowelt und der Abholstation für Click & Collect-Bestellungen bestehen. Self-Checkout-Kassen sollen außerdem das Einkaufserlebnis bei Rossmann vereinfachen und den Kunden die Möglichkeit geben, ihre Einkäufe selbstständig einzuscannen.

Pilotfiliale in Wennebostel

Die erste Filiale, in der das neue Konzept aktuell zu bestaunen ist, befindet sich in Wennebostel in der Wedemark, nahe der Rossmann-Zentrale in Burgwedel. Laut dem Unternehmen werden dort auf rund 700 Quadratmetern über 18.500 Artikel angeboten. Ab August dieses Jahres soll das neue Design für alle Neueröffnungen und Umbauten ausgerollt werden. Das Unternehmen plant, das Konzept in den nächsten fünf Jahren in mindestens der Hälfte aller Filialen umzusetzen.

Raoul Roßmann, Sprecher der Geschäftsführung der Dirk Rossmann GmbH bezeichnet das neue Konzept als „keine Revolution, sondern eine Evolution“. Es sei „enorm viel Leidenschaft und Engagement“ in das neue Design geflossen, schwärmt Roßmann.