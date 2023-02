Rossmann steigt aus – DAS werden Kunden bald vergeblich suchen

Egal ob Duschgel, Putzmittel oder Dekoration und Grußkarten – bei Rossmann ist beinahe alles zu finden, was das Herz von Drogeriemarkt-Kunden höher schlagen lässt. In Zukunft sollen aber gewisse Produkte aus dem Sortiment verschwinden…

Wer in den kommenden Monaten seinen Einkauf weiterhin bei Rossmann erledigt, dem dürfte eine Sache sicherlich auffallen. Ein paar bestimmte Artikel werden nicht mehr in den Regalen zu finden sein.

Rossmann zieht einen Schlussstrich

Wie Raoul Roßmann, Unternehmer und Sohn von Rossmann-Gründer Dirk Roßmann, im Interview mit der „Zeit“ verriet, wolle die Drogeriemarktkette einen Schlussstrich ziehen – und zwar gegenüber dem Label „Klimaneutral“. Dieses konnten Kunden bislang besonders häufig auf Waren wie Shampoos, Windeln und Cremes vorfinden.

Durch den Aufdruck auf der Verpackung wurde bestätigt, dass es sich um ein klimaneutrales Produkt handelt. Genauer gesagt werden bei derartigen Artikeln bei der Herstellung Emissionen über Klimaschutzprojekte kompensiert.

„Klimaneutrale“ Ware aus dem Sortiment gekickt

Die teilnehmenden Unternehmen werden dafür jährlich überprüft und erhalten jeweils das Label. Aktuell wird das Zertifikat in 60 Ländern und 30 Sprachen vergeben. In der Vergangenheit rückte der Titel „klimaneutral“ aber immer mehr in den Fokus von Kritikern. Grund genug für Rossmann, um dem Label den Rücken zu kehren.

„Wir denken schon länger darüber nach, diese Label auf unseren Produkten wieder einzustellen und das werden wir nun auch tun“, erklärte Herr Roßmann. Er sei ohnehin der Meinung, dass Kunden das Label auf den Verpackungen gar nicht wahrnehmen würden – geschweige denn ihre Kaufentscheidung davon abhängig machen.

Rossmann investiert in andere Projekte

Der Drogeriemarkt werde das Label nun noch rund ein Jahr lang auf den Produkten beibehalten, bis alle Verpackungen mit diesem Aufdruck aufgebraucht sind. Alles andere wäre kein nachhaltiges Handeln.

Mehrere Themen:

„Dann werden wir das Geld, das wir bislang in die Kompensation gesteckt haben, anders verwenden“, verriet Roßmann. Dabei spreche man von einem Budget in Höhe von rund einer Million Euro. Über die neu geplanten Projekte wollte Roßmann allerdings noch Stillschweigen bewahren.