Rossmann-Kunden entdecken grüne Etiketten – sie sollten nicht lange fackeln

Sparen beim Einkaufen – wer freut sich nicht über günstige Angebote und attraktive Rabatte? Doch manchmal verstecken sich die besten Schnäppchen dort, wo man es auf den ersten Blick nicht erwartet. Bei Rossmann gibt es eine clevere Möglichkeit, den Geldbeutel zu schonen. Vorausgesetzt, man weiß, worauf zu achten ist.

Denn in den Regalen von Rossmann können Kunden kräftig sparen, sofern sie auf die grünen Preisschilder achten. Diese markieren stark reduzierte Produkte, die nicht nachbestellt werden. Auf die Rabattaktionen weist das Portal „schnaeppchenfuchs.com“ hin, das die günstigen Preise und ihre Besonderheiten näher beleuchtet.

Grüne Preise sorgen für Schnäppchen bei Rossmann

Laut „schnaeppchenfuchs.com“ erscheinen die grünen Preisschilder immer mittwochs zwischen den sonst weißen Etiketten. Sie kennzeichnen Artikel, die im Abverkauf stark reduziert sind. Ersparnisse von bis zu 75 Prozent sind dabei keine Seltenheit. Allerdings sind diese Schnäppchen begehrt, weshalb Kunden schnell zuschlagen sollten.

Die grün markierten Produkte werden bei Rossmann nicht aufgestockt. Außerdem hat nicht jede Filiale dieselben reduzierten Artikel. Das Angebot variiert je nach Standort. So erklärt sich, warum einige Kunden die gesuchten Schnäppchen eventuell nicht in ihrer Nähe finden.

Rossmann-Schnäppchen auch ohne grünes Label

Manche reduzierten Artikel bei Rossmann tragen kein Green Label, gelten aber dennoch als günstiger. Entscheidend dafür ist die EAN-Nummer des Produkts. Kunden sollten also darauf achten, ob der gesenkte Preis trotzdem an der Kasse hinterlegt ist. So lassen sich auch ohne grünes Etikett Ersparnisse sichern.

Die grünen Preise von Rossmann bieten Sparmöglichkeiten, sind aber schnell vergriffen. Wer sich die Deals sichern möchte, muss die Aktionstage im Blick behalten. Jede Rossmann-Filiale bietet aufgrund unterschiedlicher Warenbestände variierende Schnäppchen, was den Einkauf zu einer kleinen Schatzsuche macht. Kunden sollten clever planen, um von den Rabatten zu profitieren.

