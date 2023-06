Rossmann gehört neben dm und Müller zu den beliebtesten Drogerien Deutschlands. Das Unternehmen wirbt immer wieder dafür, Artikel zu einem besonders günstigen Preis zu verkaufen. Und Kunden halten besonders in Zeiten der Inflation regelmäßig nach Schnäppchen Ausschau.

Doch dabei fallen sie immer wieder auf denselben Trick rein und geben am Ende mehr Geld aus, als sie wollen. In einer ZDF-Doku haben nun ehemalige Mitarbeiter ausgepackt, wie Kunden wirklich sparen können und worauf sie achten sollten.

Rossmann: SO sparst du am besten

Jede Woche erscheint ein Rossmann-Prospekt, indem auf mehrere hundert Produkte Prozente gegeben werden. Gewinnspiele, zwei Artikel zum Preis von einem und Sparcoupons locken die Kunden in die Filialen. „Der Trick ist, dass Kunden immer davon ausgehen, dass Angebote immer von montags bis samstags gelten, weil so ist das in jedem Supermarkt üblich. Rossmann ist der einzige Händler, der davon bewusst abweicht und ab samstags immer wieder auf volle Regalpreise umstellt“, verrät ein ehemaliger Marketing-Manager in der ZDF-Doku.

Und nicht jedes augenscheinliche Schnäppchen ist auch wirklich eines. Rote „Aktionspreis“-Schilder in den Regalen der Drogerie ziehen die Aufmerksamkeit auf sich, doch es muss sich nicht unbedingt um Rabatte handeln. Laut dem ZDF-Beitrag sollten Kunden eher nach grünen Schildern Ausschau halten. In dem Fall werden Vorgängerprodukte und Limited Edition angeboten – Kunden können bis zu 50 Prozent sparen.

Aber auch hier komme es wieder auf den Tag an. Während am Samstag von einem Shopping-Trip bei Rossmann abgeraten wird, soll die Chance auf wahre Schnäppchen am Mittwoch am größten sein.