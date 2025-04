Rossmann ändert Sortiment und schmeißt beliebte Marke raus

Seit 1972 gibt es Rossmann in Deutschland. Seitdem gehört der Drogeriemarkt zu den beliebtesten Märkten für Hygiene-, Haushalts- und Kosmetikprodukte der Deutschen. Vor allem mit seinen Eigenmarken, den guten Angeboten und den vielen Marken-Artikeln punktet er bei der deutschen Kundschaft.

In den vergangenen Jahren hat Rossmann aber auch den einen oder anderen Wandel hingelegt. So sind immer mal wieder neue Markenhersteller in die Filialen ein- und wieder ausgezogen. Und genau das wird in den kommenden Wochen erneut geschehen – doch welche Marke trifft es wohl dieses Mal?

Rossmann trennt sich von Beauty-Marke

Es ist beschlossene Sache: Rossmann trennt sich zu Ende April von einer ziemlich bekannten Beauty-Marke. Stattdessen gibt es schon seit einiger Zeit die Artikel einer Konkurrenzfirma im Angebot. Wie die „Lebensmittel Zeitung“ nämlich berichtet, werden zum 30. April 2025 alle Produkte des Kosmetikunternehmens Revolution aus den Regalen von Rossmann entfernt.

Doch Kunden müssen nicht allzu traurig sein, denn die Drogeriekette hat bereits für einen Ersatz gesorgt. Seit ein paar Wochen stehen nämlich nun die Displays von e.l.f. parat, die den Platz von Revolution einnehmen sollen. Für Beauty-Liebhaber ein Gewinn, denn die Produkte der US-amerikanische Kosmetikmarke gab es hier in Deutschland oftmals nur in Parfümerien wie Douglas oder online zu kaufen.

Doch Kunden müssen sich auch nicht um die Beauty-Marke Revolution sorgen – denn Drogeriemarkt-Konkurrent dm sieht in ihr Potenzial. Seit Februar gibt es die Kosmetikprodukte neu im Sortiment. Die Marke soll insbesondere eine junge Zielgruppe ansprechen und ein weiteres Angebot an beliebten Beauty-Produkten bieten. Die anderen Marken bleiben dabei unverändert im Sortiment. Mit Marken wie Artdeco und Asambeauty hatte dm zuletzt die dekorative Kosmetik erweitert.