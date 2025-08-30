Rossmann nimmt Änderung vor – Kunden müssen sich umstellen

Rossmann verändert seine Strategie: Produkte der „Gesundheit Plus“-Linie werden künftig nicht mehr separat präsentiert, sondern ins Standardsortiment integriert.

Doch warum diese Änderung? Und wie reagieren dm, Müller und Co. auf den wachsenden Wettbewerb im Gesundheitsmarkt?

Veränderungen bei Rossmann im Gesundheitssegment

Rossmann integriert seine „Gesundheit Plus“-Produkte, darunter Vitamine und Medikamente, künftig ins normale Sortiment. Dies bestätigte eine Sprecherin der Drogeriekette: „Die Gesundheit Plus-Artikel werden nicht mehr separat platziert, sondern in das normale Layout integriert.“ Kunden finden die Artikel laut „Merkur.de“ somit nicht mehr in einem gesonderten Regal wie vorher.

Obwohl die Waren umpositioniert werden, versichert Rossmann, dass sich Kunden keine allzu großen Sorgen machen sollten. „Für Verbraucherinnen und Verbraucher ändert sich bis auf die Neupositionierung also nichts“, erklärte eine Unternehmenssprecherin.

Warum diese Änderung beschlossen wurde, bleibt unklar. Parallel plant Rossmann eine Filialmodernisierung und will 113 Millionen Euro dafür investieren.

Rossmann und der Wettbewerb im Fokus

Während Rossmann sein Gesundheitsangebot umstrukturiert, geht Marktführer dm einen anderen Weg und erweitert es durch Selbsttests der Marke „Mivolis“. Diese Tests erlauben es Kunden, zu Hause Proben zu entnehmen, die anschließend im Labor analysiert werden. Auch Müller investiert, etwa in Pilotflächen für Apothekenkosmetik und Naturheilkunde, in mehreren Städten.

Der Konkurrenzdruck im Gesundheitsbereich nimmt zu. Müller will mit innovativen Gesundheitsflächen „einen Raum, der Menschen abholt, stärkt und begleitet“ schaffen. Rossmann hat sich hingegen für eine Verschlankung der Präsentation entschieden. Ob dies Vorteile im wachsenden Wettbewerb bietet, bleibt abzuwarten.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.