Was bietet Rossmann an, was dm nicht anbietet?

Rossmann vs. dm: DAS verkauft der eine – während der andere drauf verzichtet

Es ist oft eine Frage der Gewohnheit und des Geschmacks: Die einen Kunden gehen lieber zu Rossmann, die anderen lieber zu dm.

Beide Drogeriemärkte bieten jeweils zahlreiche Herstellermarken, aber auch die eigenen Händlermarken, sogenannte „Private Labels“, an. Rossmann ist bekannt für seine Marken „Isana“, „Alterra“ und die „IdeenWelt“, wobei man bei dm unter anderem die Marken „Balea“, „Alverde“ und „Fascíno“ shoppen kann.

Aber nicht nur in den Eigenmarken unterscheiden sich die Drogeriemarktriesen, sondern auch in den Produktarten selbst. Dabei wirst du etwas ganz Bestimmtes bei dm nie finden, was du aber bei Rossmann trotzdem kaufen kannst.

Rossmann und dm: Was du bei dem einen findest, aber bei dem anderen nicht

So liegt der feine Unterschied bei Alkohol und Zigaretten. Während Rossmann die Suchtmittel im Verkauf hat, wirst du sie bei dm niemals finden.

+++ dm: Kunde will Klopapier kaufen und steht vor Rätsel – Drogeriemarkt mit eindeutiger Meinung +++

Laut einer aktuellen forsa-Umfrage ist der Konsum von Alkohol und Tabak seit der Pandemie deutlich angestiegen. Fast ein Viertel derjenigen, die ohnehin schon mehrmals wöchentlich Wein, Bier, Sekt oder Hochprozentiges konsumieren, geben zu, dies seit der Pandemie häufiger zu tun. Ähnlich das Bild bei den Rauchern: Jeder neunte regelmäßige Raucher und sogar jeder dritte Gelegenheitsraucher sagt aus, seit Corona häufiger zur Zigarette zu greifen.

---------------------------------

Das ist dm:

Der Drogeriemarkt betreibt rund 2.000 Filialen in Deutschland...

...und weitere 1.700 in 13 europäischen Ländern

daneben betreibt dm einen Onlineshop, in dem du rund um die Uhr einkaufen kannst

Seit Jahren produziert dm Eigenmarken wie Balea, Alverde oder Ebelin

---------------------------------

Traurig aber wahr: Wenn der Konsum steigt, steigen natürlich auch die Umsätze. Aber trotz alledem bleibt dm seinen Prinzipien standhaft und entscheidet sich gegen den Verkauf von Alkohol und Zigaretten: „Der Ursprung der Drogerie liegt darin, einen Beitrag zur Gesundheit der Menschen zu leisten. Uns als Drogeriemarkt liegt daher insbesondere die Gesunderhaltung am Herzen“ erklärt Sebastian Bayer, als dm-Geschäftsführer verantwortlich für das Ressort Marketing + Beschaffung gegenüber DER WESTEN.

dm hat seine Zentrale in Karlsruhe. Foto: imago images/Carmele/tmc-fotografie.de

„Daher möchten wir bei dm unseren Kunden ein vielfältiges drogistisches Sortiment in den Bereichen Gesundheit, Pflege, Haushalt und Ernährung anbieten. Alkohol passt dementsprechend nicht in unser Angebot.“

Rossmann und dm mit unterschiedlichen Schwerpunkten

Rossmann, der Hauptkonkurrent von dm mit Sitz in Großburgwedel in der Nähe von Hannover, führt dagegen in seinem Sortiment sowohl Alkohol, als auch Zigaretten.

Dabei setzt der Drogeriemarkt seine Schwerpunkte auf Nachhaltigkeit und Qualität. Der nachhaltige Handel soll nämlich zugunsten der kommenden Generationen ganz oben stehen und auch die Qualität der Eigenmarken wird mit Stiftung Warentest und dem Öko-Test-Verlag besiegelt.

Rossmann hat seine Zentrale in Großburgwedel in der Nähe von Hannover.

Doch warum wird die Gesundheit der Konsumenten nicht, wie bei dm, priorisiert und Alkohol und Zigaretten aus dem Sortiment verbannt? „Neben den drogistischen Kernsortiment mit einer unfassenden Produktauswahl finden unsere Kunden auch eine kleine Auswahl erlesener Weine und Spirituosen. Unsere langjährige Expertise auf dem Gebiet erlaubt uns hier ein hochwertiges Angebot seit mehr als 15 Jahren, das aber mit Blick auf das gesamte Sortiment nur einen sehr kleinen Teil ausmacht“, erklärt die Unternehmenskommunikation von Rossmann gegenüber DER WESTEN.

+++ Sparkasse: HIER sollten Kunden aufpassen! Diese Masche kann teuer werden +++

Das Gesamtsortiment sei mit insgesamt 21.700 Artikeln auch ziemlich umfangreich. Und auch um den wirklichen Grund für den Vertrieb von Alkohol und Zigaretten macht Rossmann kein Geheimnis: „Rossmann bietet den Kunden die Freiheit zu entscheiden, was gebraucht wird, um das tägliche Leben nach eigenen Vorstellungen und Wünschen zu gestalten.“

-----------------------------

Das ist Rossmann:

die zweitgrößte Drogeriemarktkette Deutschlands

hat seinen Sitz in Burgwedel (Niedersachsen)

wurde 1972 vom damals 25-jährigen Dirk Roßmann als „Markt für Drogeriewaren“ in Hannover gegründet

verfügt in Deutschland über fast 2.200 Filialen mit rund 33.400 Mitarbeitern

hat auch Filialen in Albanien, Polen, Spanien, Tschechien, Ungarn sowie im Kosovo und in der Türkei

-----------------------------

Dabei gebe es schließlich auch Alternativen zu den Rauschmitteln: „Unser Angebot im Gesundheitsbereich ist dagegen in Sortimentsbreite und -tiefe sehr umfangreich aufgestellt. Auch im Lebensmittelbereich finden sich zahlreiche gesunde und biologisch erzeugte Nahrungsmittel“, erklärt uns der Pressesprecher weiter.

Ob der Vertrieb von Alkohol mit den derzeit steigendem Bedarf besonders lukrativ für Rossmann sei, verrät uns der Drogeriegigant nicht.

+++ Mallorca: Traurige Entwicklung! Statt auf der Insel, planen Deutsche HIER ihren Urlaub +++

In jedem Fall bietet Rossmann seinen Kunden ein wenig mehr Auswahl, was die Produktpalette betrifft – aber ob du am Ende deinen Einkauf bei dm oder Rossmann erledigst, ist meistens eine Frage der persönlichen Gewohnheit.