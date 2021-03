Rossmann: Neue Methode! So kannst du jetzt beim Drogeriemarkt bezahlen

Neuerung bei Rossmann! Es soll das Ansteckungsrisiko verringern und zugleich ist es praktischer: Das bargeldlose Bezahlen in Geschäften gewinnt seit der Corona-Pandemie massiv an Bedeutung - nicht nur mittels Bankkarte, sondern auch per App auf dem Smartphone.

So hat Rossmann nun eine neue Bezahlmethode eingeführt, die auf diese Weise funktioniert. Wie kannst du jetzt beim Drogeriemarkt bezahlen?

Rossmann: Drogeriemarkt führt neue Bezahlmethode ein

Vor Kurzem hat Rossmann das kontaktlose Bezahlen via „Bluecode“ eingeführt. Dabei können Kunden mit der „Bluecode“-App ihren Einkauf bezahlen, indem sie an der Kasse einen blauen Barcode auf ihrem Smartphone vorzeigen.

Eine Sprecherin der Drogeriekette bestätigt auf Anfrage gegenüber dieser Redaktion: „Als sich stetig weiterentwickelndes Unternehmen ist Rossmann mit dem Einsatz der 'Bluecode'-Bezahlmethode einen weiteren Schritt in Richtung Digitalisierung gegangen.“

Das ist Rossmann:

die zweitgrößte Drogeriemarktkette Deutschlands

hat seinen Sitz in Burgwedel (Niedersachsen)

wurde 1972 vom damals 25-jährigen Dirk Roßmann als „Markt für Drogeriewaren“ in Hannover gegründet

verfügt in Deutschland über fast 2.200 Filialen mit rund 33.400 Mitarbeitern

hat auch Filialen in Albanien, Polen, Spanien, Tschechien, Ungarn sowie im Kosovo und in der Türkei

Denn die Mobile-Payment-Lösung, welche mit dem Girokonto des Kunden verknüpft wird, generiert vor jeder Bezahlung einen einmaligen Barcode. Dieser ist für vier Minuten gültig und ermöglicht schließlich ein bargeldloses Bezahlen per Smartphone und Smartwatch. Dabei ist die App kostenlos und für alle iOS- und Android-Geräte verfügbar.

Rossmann: „Sichere Alternative“

„Die 'Bluecode'-Bezahlmethode bietet unseren KundInnen eine sichere Alternative zu den bereits etablierten Technologieanbietern, die aus datenschutzrechtlichen Gründen häufig nicht gern genutzt werden“, so die Rossmann-Sprecherin weiter. Dabei sei das Bezahlen über die App in allen Rossmann-Filialen möglich.

„Bluecode“ selbst verspricht höchste Sicherheit und eine vertrauliche Behandlung der Kundendaten. Rossmann-Kunden müssen damit beim Einkaufen kein Bargeld mehr mit sich führen und können jetzt die neue Bezahlmöglichkeit nutzen.