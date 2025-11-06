dm, Rossmann oder doch Aldi? Neue Studie enthüllt beliebteste Marke in Deutschland

Deutschland hat entschieden: Laut einer aktuellen Yougov-Studie ist dm weiterhin die beliebteste Marke der Nation. Mit einem beeindruckenden Score von 50,5 Punkten lässt die Karlsruher Drogeriekette nicht nur Konkurrent Rossmann, sondern auch Konzerne wie Paypal, Aldi und Lego hinter sich.

Der Abstand zu Rossmann beträgt satte zehn Punkte – ein eindeutiger Sieg für dm. Für Marken wie Rossmann, Aldi und Co. sind die Ergebnisse der Yougov-Studie ein kleiner Dämpfer.

dm landet vor Rossmann, Aldi und Co.

Mit über 2.100 Filialen in Deutschland überzeugt dm vor allem durch sein durchdachtes und kundenfreundliches Konzept. Die hellen und pastelligen Farben und die schräg angeordneten Regale fördern ein angenehmes Einkaufserlebnis. „Ein angenehmes Ambiente kann durch die Optik das Vertrauen der Kunden stärken,“ erklärt Rheingold-Psychologe Urlings. Kunden fühlen sich wohl und verweilen gern.

Die Flexibilität spielt ebenfalls eine entscheidende Rolle. Dank eines Onlineshops und der dm-App können Kunden bei Bedarf jederzeit und überall auf die Produkte zugreifen. Leiendecker ergänzt: „Für Verbraucher wird es immer wichtiger, dass Marken mit ihren Produkten in allen Lebenslagen zugänglich sind.“ Mit dm, Aldi, Rossmann und Co. ist diese Flexibilität im Drogerie- und Lebensmittelhandel zunehmend gefragt.

Doch dm sorgt auch für Diskussionen. Seit Oktober bietet die Kette Kosmetik der umstrittenen Shein-Tochtermarke Sheglam an. Viele Kunden hinterfragen, wie dieser Schritt mit der Nachhaltigkeitsstrategie von dm vereinbar ist. „Im Beautybereich reicht unser Angebot von preisgünstigen Marken bis hin zu hochwertiger Naturkosmetik“, erklärt Sebastian Bayer, dm-Geschäftsführer für Marketing und Beschaffung. Er betont, dass Sheglam alle Qualitäts- und Sicherheitsprüfungen durchlaufen habe, bevor die Produkte gelistet wurden.

Parallel wagt dm Neues: Mit Selbsttests, die Laboranalysen ermöglichen, expandiert der Drogerieriese in das medizinische Feld. Kunden können ihren Vitamin-D- oder Eisenhaushalt von zu Hause aus testen – und per Laborergebnis online abrufen. Die Tests markieren einen weiteren Schritt zur Diversifizierung der Produktpalette.

dm meistert anspruchsvollen Spagat

Die Strategie scheint aufzugehen. Mehr als 2100 Filialen, ein starkes Qualitätsversprechen und neue Angebote sichern dm die Spitzenposition vor Aldi, Rossmann und Co. Dank innovativer Ideen wie medizinischen Selbsttests und flexibler Verfügbarkeit bleibt dm zukunftsfähig.

Wie kein anderer Drogeriemarkt schafft dm den Spagat zwischen nachhaltigem Image und preisgünstigem Angebot. Der Erfolg gibt der Kette recht – die Verbraucher belohnen dm mit kontinuierlicher Zufriedenheit und Loyalität. Ob Reihen wie Aldi, Rossmann und Co. auf dieses Niveau aufschließen können, bleibt abzuwarten.