Romantik im Wochenhoroskop: Diese Sternzeichen schweben auf Wolke 7

Ach die Liebe kann so schön sein. Einige Sternzeichen schweben bereits auf Wolke Sieben oder sie könnten zumindest kurz davor sein. Denn laut Horoskop ist nun die Zeit für wahre Gefühle und Leidenschaft gekommen.

Im September stehen die Sterne an bestimmten Tagen für einige Sternzeichen besonders günstig – hier könnte das Liebesleben nochmal frischen Wind erfahren. Das Liebes-Horoskop spricht eine eindeutige Sprache.

Liebes-Horoskop lässt Stiere auf Wolke Sieben schweben

Du bist Stier und hast deinen Traumpartner schon gefunden? Dann ist am 10. September die richtige Zeit, um ihm oder ihr das mit einer romantischen Geste zu zeigen. Denn dieser Tag könnte dank Mond und Venus zu einem Glückstag für dich werden. Auch für Stier-Single liegt Romantik in der Luft, denn eine Begegnung mit einem Fremden könnte sich als Glücksfall erweisen und langfristige Partnerschaft ergeben.

Die Leidenschaft des Löwen erwacht

Der Löwe-Geborene profitiert sogar bis einschließlich 19. September von Venus. Paare sind plötzlich wieder wie frisch verliebt und es sprühen die Funken – insofern sie sich von der Venus treiben lassen. Jetzt ist es an der Zeit für liebevolle Gespräche, überraschende Gesten oder kleine Dates. Bei Singles stehen die Anwärter nun Schlange, denn deine Ausstrahlung zieht andere Junggesellen quasi magnetisch an. Also leg den Flirtschalter um und lass deinen Charme spielen!

Die Waage findet ihre Harmonie

Venus verschafft Waagen im September die Gelegenheit, die Harmonie und die emotionale Klarheit zu finden, nach der sie sich immer so sehr sehnen. Am 14. September können Spannungen in einer Beziehung endlich geklärt und offen angesprochen werden, um den Rest des Monats wieder den Blick auf Zweisamkeit und schöne Momente zu lenken. Emotional wird es auch für Singles: Eine fremde Person fühlt sich auf einmal so vertraut und nah an – achte auf die Zeichen!

Fische blicken in die Zukunft

Zu einer regelrechten Offenbarung kommen auch Fische. Singles erkennen endlich, was sie wirklich in einer Partnerschaft wollen und brauchen. Somit kann die Suche nach dem Partner endlich Fahrt aufnehmen und strukturierte Wege gehen. Der beste Tag dafür ist der 13. September. Neptun macht den Weg frei für eine starke emotionale Verbindung. Auch Paare finden wieder näher zueinander und lassen Altlasten endlich hinter sich.