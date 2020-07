In einem Freizeitpark in Rheinland-Pfalz artete ein Familienstreit aus. (Symbolbild)

Rheinland-Pfalz: Massenschlägerei in Freizeitpark! Familienstreit eskaliert völlig – aus diesem bizarren Grund

Heftige Szenen in einem Freizeitpark in Rheinland-Pfalz! Ein Familienstreit artete aus.

Im „Holidaypark“ in Haßloch (Rheinland-Pfalz) sind insgesamt 21 Personen aus zwei Familien in einen heftigen Streit geraten. Nach dem verbalen Schlagabtausch flogen dann tatsächlich noch die Fäuste – dann wurde es richtig übel.

Rheinland-Pfalz: Üble Massenschlägerei im Freizeitpark

Laut Polizei tauschten am Ende 21 Familienmitglieder im Alter zwischen einem und 68 Jahren Handgreiflichkeiten aus. 13 von ihnen erlitten bei der Prügelei leichte Verletzungen.

Das Kettenkarussel im Holiday Park in Rheinland-Pfalz haben die Familienmitglieder nach der Prügelei nicht mehr nutzen dürfen... Foto: imago images / Ralph Peters

13 Menschen nach Massenschlägerei verletzt

Drei von ihnen, darunter das einjährige Kind sowie eine 64- und eine 68-jährige Person, wurden im Anschluss vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus gefahren.

---------------------

Der Holiday Park in Haßloch (Rheinland-Pfalz):

Im Park stehen Deutschlands erster Freifallturm und der erste Rapid River Ride

Die bekannteste Attraktion ist die Achterbahn „Expedition GeForce“

Der Park ist in verschiedene Themengebiete unterteilt

1973 erhielt der Park den Namen „Holidaypark“ – zuvor war er unter dem Namen „Märchenpark Haßloch“ bekannt

---------------------

Um die wütende Meute zu beruhigen, schickte die Polizei ein Großaufgebot aus acht Funkstreifenwagen, drei Rettungsfahrzeugen sowie einen Diensthundeführer in den „Holidaypark“.

Es gelang den Beamten, die Familien voneinander zu trennen und sie anschließend jede für sich zur Autobahn zu leiten, um ein weiteres Aufeinandertreffen zu verhindern.

---------------------

---------------------

Das ist der Grund für die heftige Schlägerei

Doch was hatte die Emotionen der Beteiligten so dermaßen hochkochen lassen? Der Stein des Anstoßes: Eine Mutter wollte ihrem Kind etwas verbieten. Nachdem der Nachwuchs nicht hören wollte, habe sie das Kind am Arm gepackt.

Das passte einigen Beobachtern aus der anderen Familie nicht und sie mischten sich lautstark in die Diskussion ein.

Platzverweis für Familie

Für jedes der 21 Familienmitglieder gab es am Ende einen Platzverweis für den Freizeitpark. Zum Zeitpunkt der Massenschlägerei waren laut Polizeibericht zwischen 4500 und 5000 Menschen in dem Vergnügungspark.

