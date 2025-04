Zucchini-Parmesan-Chips: Von diesem Fingerfood bleibt kein Krümel übrig

Du suchst noch nach einem leckeren Snack fürs Wochenende, hast auf klassische Kartoffelchips, Schokolade und Co. aber keine Lust? Dann kommt hier die Rettung: Zucchini-Parmesan-Chips. Die sind wunderbar knusprig, schmecken würzig und sind zudem auch schnell gemacht. Du wirst begeistert sein.

Diese Zucchini-Parmesan-Chips werden gebacken statt frittiert

Vielleicht hast du beim Stöbern auf unserer Seite schon das Rezept für die gesunden Zucchini-Chips entdeckt und bist auf den Geschmack gekommen, aus diesem Gemüse noch eine andere Knabberei zuzubereiten? Dann werden dir diese Zucchini-Parmesan-Chips garantiert auch gefallen. Hier werden die Zucchini in einer Panade aus Semmelbrösel, Parmesan und Gewürzen im Ofen knusprig gebacken.

Für die Chips schneidest du zuerst eine mittelgroße Zucchini in 0,5 Zentimeter breite Scheiben. Die wendest du zuerst in Mehl, danach in verquirltem Ei und anschließend in einer Panade aus Semmelbrösel, Parmesan, Knoblauchpulver, Chilipulver und Salz.

Verteile die panierten Zucchinischeiben auf einem Backblech und backe sie zunächst für 15 Minuten. Danach holst du das Blech aus dem Ofen und bestreust die Zucchini mit der übrig gebliebenen Parmesan-Paniermehl-Masse und backst sie noch einmal für fünf Minuten, bis sie richtig schön knusprig sind und die Hülle eine goldgelbe Farbe hat. Lass sie kurz etwas auskühlen und lass sie dir dann schmecken. Noch warm sind die Chips besonders lecker.

Sie passen hervorragend als Snack zum Filmabend. Aber auch als Beilage zum Salat oder zu einem Pastagericht sind sie eine tolle Ergänzung. Hier darfst du gern zulangen, denn im Vergleich zu herkömmlichen, gekauften Chips werden unsere Zucchini-Chips nicht in Fett frittiert, sondern im Ofen gebacken. Auch enthalten sie viel weniger Salz. Für Aroma sorgen hier der würzige Parmesan und die Chiliflocken. Magst du noch andere Geschmacksvarianten, dann verfeinere die Panade des Snacks doch mal mit Rosmarin oder anderen mediterranen Gewürzen.

Lust auf noch mehr gesunde Snacks? Probiere mal unsere Erdbeerchips aus. Auch Gurkenchips sind ein tolles Fingerfood für zwischendurch. Darf es etwas außergewöhnlicher sein? Dann sind diese Salami-Chips mit Käsedip genau richtig.