Kuchen ohne Mehl: So backst du den italienischen Schoko-Mandel-Kuchen Torta Caprese

Schöpfe heißes Öl aufs Brot fürs ein indisches Menü

Dafür brauchst du (für 4 Portionen):Für das Tanduri-Huhn:4 Stück HähnchenbrustSalzSaft von 1/2 Zitrone2 gehackte Knoblauchzehen300 ml Naturjoghurt1/2 TL gemahlenen Koriander1/2 TL gemahlenen Kreuzkümmel1/2 TL Kurkuma1/2 TL gemahlenen Zimt1/2 TL Cayennepfeffer1 TL gemahlenen Ingwer3 TL Paprika (rosenscharf)Für die Bhatura-Brote:250 g Mehl4 EL Maismehl3 EL Naturjoghurt2 TL Trockenhefe1 TL Zucker2 EL Pflanzenöl1 TL SalzMehl für die ArbeitsflächePalmfett zum AusbackenSo geht es:1.) Schneide die Hühnerbruststücke zunächst in dicke Scheiben und reibe sie dann sorgfältig mit Salz und Zitrone ein.2.) Stelle nun die Marinade her, indem du alle Gewürze in das Joghurt einrührst. Lege das Hühnchen dann in eine feuerfeste Form und verteile das Würzjoghurt darauf. Das Ganze soll nun für 4 Stunden marinieren und kommt danach für 30 Minuten bei 180 °C im Umluftmodus in den Ofen.3.) Für die Bhatura-Brote mischst du Mehl, Maismehl, Joghurt, Hefe, Zucker, Pflanzenöl und Salz in einer Schüssel und knetest alles zu einem Teig. Decke ihn danach zu und lass ihn etwas gehen.4.) Knete den Hefeteig vor der Weiterverarbeitung nochmal durch und trenne dann ein etwa faustgroßes Stück ab. Walze es auf einer bemehlten Arbeitsfläche etwa kreisrund aus und frittiere es in 210 °C heißem Palmfett, bis es goldbraun ist. Das beste Resultat kannst du erzielen, wenn du das Brot in einem Wok zubereitest und immer wieder mit einer Suppenkelle oder einem Schaumlöffel Fett aufs Brot schöpfst.Guten Appetit!