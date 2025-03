Spiegelei-Toasts mit Käse: schnelles Frühstück für Morgenmuffel

Fülle 5 Eier mit diesem leckeren Gemisch und gieße DAS darüber

Gefüllte Eier mit Béchamelsoße als Auflauf | Gefüllte Eier sind ein echter Klassiker und vor allem auf Party-Buffets ein gern gesehenes Gericht. Sie sind sehr leicht und schnell zubereitet und schmecken eigentlich jedem. Bei unserem Rezept haben wir die Eier nicht wie gewohnt mit Remoulade gefüllt, sondern mit gebratenem Hackfleisch. In Verbindung mit der leckeren Béchamelsoße und dem geriebenen Käse kannst du nach nur wenigen Minuten einen richtig köstlichen Auflauf servieren. 😋

Für den Auflauf brauchst du:

Für die gefüllten Eier:
5 Eier
250 g Hackfleisch
1/2 Zwiebel, fein gewürfelt
4 EL Tomatensoße
100 g geriebenen Mozzarella
Salz
Pfeffer
Öl

Für die Béchamelsoße:
0,7 l Milch
3 EL Mehl
35 g Butter
Salz
Pfeffer
Muskatnuss

Außerdem:
Auflaufform (ca. 18 x 28 cm)

So geht es:

1.) Koche die 5 Eier, bis sie hart sind. Brate dann das Hackfleisch in einer heißen Pfanne mit etwas Öl an. Gib die klein geschnittene Zwiebel hinzu und würze alles mit Salz und Pfeffer. Sobald die Zwiebeln glasig sind, nimmst du die Pfanne von der Herdplatte und stellst sie kurz beiseite, damit das gebratene Hackfleisch etwas abkühlen kann.

2.) Schäle die gekochten Eier und halbiere sie längs. Entferne das Eigelb aus allen Eiern und gib es zum Hackfleisch hinzu.

3.) Gib Butter und Mehl in eine Pfanne. Lasse alles etwas aufköcheln und rühre dann die Milch unter. Würze die Soße mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss. Lasse die Béchamelsoße noch etwas weiterköcheln. Wenn sie angedickt ist, kannst du sie von der Herdplatte nehmen.

4.) Gib eine Kelle der Béchamelsoße zum Hackfleisch und vermenge alles miteinander.

5.) Fülle nun in jede Ei-Hälfte einen Esslöffel der Hackfleisch-Masse.

6.) Lege die gefüllten Eier in eine Auflaufform und gieße den Rest der Béchamelsoße darüber. Gib dann noch Tomatensoße auf die Eier und bestreue alles mit geriebenem Mozzarella. Schiebe die Auflaufform bei 200 °C Umluft für 10 Minuten in den Ofen.

Guten Appetit! 💚