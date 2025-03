Knusprige Quetschkartoffeln mit Parmesan aus dem Airfryer

Kartoffel Hack Auflauf Rezept ist im Nu und mit wenigen Zutaten gemacht!

Wer Hackfleisch braten und Kartoffeln kochen kann, hat schon alles für dieses Auflauf Rezept zusammen. Ein Kinderspiel!Dafür brauchst du:800 g große festkochende Kartoffeln3 Tomaten2 EL Öl500 g Hackfleisch1 Prise Salz1 Prise Pfeffer250 g Crème fraîche1 EL frischen gehackten Oregano100 g geriebenen Mozzarellafrischen Oregano in BlätternSo geht es:Gib zunächst die gewaschenen, aber nicht geschälten, Kartoffeln in kaltes Wasser und bringe es zum Kochen. Nach 15 bis 20 Minuten Kochzeit gießt du die Kartoffeln ab und schreckst sie anschließend mit möglichst kaltem Wasser ab. Danach pellst du sie und schneidest sie in ca. 1 cm dicke Scheiben. Wasche jetzt die Tomaten, entferne den Strunk und schneide sie in etwa ebenso dicke Scheiben wie die Kartoffeln.Brate nun das Fleisch scharf in Olivenöl an und würze mit Salz und Pfeffer. Nimm die Pfanne dann vom Herd.Als Nächstes schichtest du alle Zutaten in eine gefettete Auflaufform. Fange mit den Kartoffeln an, die du nach Möglichkeit in dichten Reihen und halb überlappend hineinlegen solltest. Darüber verteilst du gleichmäßig das Hackfleisch. Träufle dann mithilfe eines Löffels die Crème fraîche darauf und streue den Oregano auf die Crème. Lege nun alle Tomatenscheiben obenauf. Als letzte Lage kommt der Mozzarella in die Auflaufform. Backe den Auflauf nun im vorgeheizten Ofen 15 Minuten bei 180° C. Als Dekoration kannst du Oreganoblätter darauf streuen.