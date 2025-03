Ofengemüse aus der Heißluftfritteuse: gesund und vielseitig

Besitzt du einen Airfryer? Das praktische Küchengerät ist seit einiger Zeit in aller Munde, denn es hat es wirklich in sich. In seinem Körbchen lassen sich allerlei Köstlichkeiten ohne großen Energieaufwand und auch in kleinen Portionen zubereiten. So wie dieses Ofengemüse aus der Heißluftfritteuse. Einfach lecker!

So machst du Ofengemüse aus der Heißluftfritteuse

Ofengemüse ist lecker, keine Frage. Es bietet die Möglichkeit, saisonale Erträge ohne großen Aufwand, dafür aber umso leckerer zuzubereiten. Blöd nur, dass so ein Ofen immer ganz schön viel Energie verbraucht. Gerade, wenn du nur für wenige Personen kochst, kann dieser leckere Genuss schnell auf den Geldbeutel drücken. Gut, dass es Heißluftfritteusen gibt! Diese müssen nicht vorheizen und eignen sich hervorragend für kleine Portionen. Ofengemüse aus der Heißluftfritteuse wird definitiv zu deinem neuen Go-To-Gericht für die schnelle Feierabendküche.

Für Ofengemüse aus der Heißluftfritteuse gelten die gleichen Regeln wie für Ofengemüse aus der herkömmlichen Backröhre: Verwende das Gemüse, das gerade Saison hat. In unserem Fall sind das Zwiebeln, Süßkartoffeln, Kohlrabi, Kürbis und Knollensellerie.

Schneide das Gemüse in mundgerechte, gleichmäßige Stücke und wälze es in wenig Öl, Salz, Pfeffer und etwas Thymian. Verteile es in deinem Airfryer-Körbchen und schon darf es im Umluftofen schön braun und knusprig werden. Inklusive Vorbereitung dauert das Ganze nur 30 Minuten und schon darfst du nur noch genießen.

Tipp: Zum Ofengemüse schmecken cremige Dips, wie zum Beispiel unser Whipped Feta oder ein frischer Ricotta-Dip. Magst du es besonders würzig, probiere unseren Ajvar-Feta-Dip.

Das beste am Ofengemüse aus der Heißluftfritteuse ist aber, dass du ganz kreativ werden kannst. Schaue, was dein Gemüsefach hergibt und welches Gemüse am Ehesten aufgebraucht werden muss. Hinten im Kühlschrank liegt noch eine schon gelb werdende Stange Lauch? Perfekt, rein damit! Du hast einige rote Beten, die schon schrumpelig werden? Auch die machen sich ideal als Ofengemüse. Das Schönste am Kochen ist, dass du ganz nach deinem Geschmack arbeiten kannst!