Milchreis-Churros: außen herrlich knusprig, innen wunderbar cremig

Churros, das spanische Spritzgebäck, erfreuen sich zunehmender Beliebtheit. Kein Wunder, schließlich wird der Brandteig in Fett frittiert und mit Zucker bestreut. Abschließend tunkst du den Churro dann in geschmolzene Schokolade. Ein Schlemmertraum für alle Süßmäuler. Doch es geht sogar noch besser. Wie klingen Milchreis-Churros? Wie eine perfekte Kombination aus knusprig und cremig. So geht’s!

Milchreis-Churros: leckere Schlemmerei

Technisch gesehen sind unsere Milchreis-Churros keine echten Churros, sondern Churro-inspiriert. Doch wir wollen mal nicht so sein. Die Hauptsache ist, dass diese Kreation schmeckt. Und das tut sie auf ganzer Linie. Was gibt es auch an Milchreis auszusetzen? Den machen wir mit einer ganzen Zimtstange für die Extraportion zimtige Gemütlichkeit. Und knusprig frittierter Teig, der mit Zucker bestreut wird, schmeckt sowieso gut. Wirf deine Diät-Pläne über Bord, so kurz vor Weihnachten hat das sowieso keinen Sinn.

Genieß die vorweihnachtliche Schlemmerzeit lieber in vollen Zügen! Unsere Milchreis-Churros kommen da wie gerufen. Die Zubereitung ist gar nicht so kompliziert, wie du vielleicht vermutest. Schau dir einfach unser Video an, dort siehst du Schritt für Schritt, wie die herrlichen Milchreis-Churros von unserer Köchin Adrianna zubereitet werden. Du findest hier außerdem eine schriftliche Version des Rezepts. Da kann nichts schief gehen!

Den Milchreis bereitest du selbst zu, den Teig kannst du fertig aus dem Kühlregal besorgen. So sparst du dir einige Arbeitsschritte und kommst schneller in den Genuss deiner Milchreis-Churros. Und so geht’s weiter: Den frisch gekochten Milchreis füllst du in eine Spritztüte und verteilst ihn auf dem Teig. Rolle diesen auf, fast wie ein Croissant, und frittiere die Rolle ganz einfach in einer Pfanne – eine Fritteuse ist nicht nötig. Wende deine Kreation abschließend in Zucker und et voilà, fertig!

Hast du Lust auf klassische Churros bekommen, aber mit weniger Fett? Dann probiere unbedingt unser Rezept für Churros aus dem Airfryer aus. Ein weiterer spanisch-inspirierter Leckerbissen ist diese frittierte Milch am Stiel: Leche frita. Und da du Milchreis magst, solltest du auch diesem Rezept für Milchreis mit Apfelkompott eine Chance geben.